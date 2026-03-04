Así avanza la regeneración del litoral norte de Sagunt

Las obras de regeneración del litoral norte de Sagunt siguen avanzando y dejando impresionantes imágenes del enorme despliegue técnico realizado para acometer esta obra de Ministerio presupuestada en casi 17,6 millones de euros: La colocación y el movimiento de tuberías gigantescas, el cribado de piedra entre Canet y el sur de Almardà para trasladarla a la playa de la Malvarrosa o la retirada de los enormes bloques de piedra que protegían la gola de Quartell en forma de escollera. No obstante, el aporte de más de un millón de metros cúbicos arena se está retrasando unos días respecto a las previsiones anunciadas y, lejos de haber comenzado este lunes, la megadraga encargada de la operación seguía este martes en el sur de España, concretamente, al lado de Gibraltar, según el portal web MarineTraffic.

Esto último contrasta con las estimaciones comunicadas por responsables de la Demarcación de Costas de Valencia en la reunión mantenida en febrero con autoridades municipales de Sagunt y representantes de varias asociaciones vecinales cuando se aseguró que la aportación empezaría el 2 de marzo.

Aun así, los avances que ha registrado la obra en el Camp de Morvedre se han hecho evidentes en las últimas semanas. Primero, con el depósito de gigantescos tubos que permitan distribuir la arena por varios kilómetros de playa. Luego, con el montaje de una larguísima tubería de forma paralela a la costa que finalmente se ha acabado arrastrando hasta el mar, llevándola hacia el norte con ayuda de una embarcación y colocándola después en perpendicular para así permitir el reparto del sedimento en cuanto éste se haya trasladado frente a la costa saguntina.

La nueva fecha estimada de esa llegada todavía no ha trascendido, si bien el ayuntamiento tenía claro desde hace semanas que la draga debía estar en dique seco en el puerto de Algeciras para realizar tareas de mantenimiento básico y otras de limpieza específicas para evitar la posible introducción de especies invasoras procedentes de África, que es donde había estado operando, como ya informó Levante-EMV.

Antes de poder utilizarse en este proyecto de regeneración, también estaba previsto que la draga adaptara su sistema de succión para ser capaz de llegar a más profundidad, extraer arena de mayor gramaje en el banco submarino de Cullera y asegurar la durabilidad de la regeneración, como se explicó en la visita.

Por ello, aunque desde el consistorio se está a la espera de obtener más información, no se descarta que ese retraso se deba a cuestiones técnicas.

Expectación a nivel vecinal

A nivel vecinal también hay inquietud por conocer los motivos del retraso de la draga y la fecha en la que llegará pues, entre otras cosas, se es consciente del riesgo a más temporales que incrementen los daños, especialmente en la playa de la Malvarrosa. Además, como se ha repetido, la obra está financiada por fondos europeos que deben gastarse antes de julio.

El presidente de la asociación Almardà Viva, Carlos Sabater, admite que la "principal preocupación" en el colectivo es "el inicio efectivo del vertido de arena, que es la fase clave del proyecto", dice recordando que la previsión trasladada era comenzar en torno al 2 de marzo. Aún así, opina que "se está trabajando a buen ritmo". “Estamos siguiendo a diario los trabajos y, en líneas generales, valoramos positivamente el ritmo al que se están ejecutando las actuaciones previas. Hemos visto movimientos importantes que indican que la obra avanza”, apunta, además de considerar "destacable" el "esfuerzo que se está realizando, con trabajos prácticamente todos los días de la semana, incluso los domingos".

En la asociación de vecinos de Almardà, Corinto y Malvarrosa también decían estar "expectantes" sobre la llegada de una arena que, según recordaba su presidenta, Amparo Peris, se espera especialmente en la zona más al norte que fue castigada por el temporal Harry.