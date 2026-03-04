Rescatado en la A-7 en Sagunt al quedar atrapado en un coche tras un accidente
El siniestro ha tenido lugar de madrugada al colisionar un turismo y un camión
La A-7 a su paso por Sagunt ha registrado esta madrugada un accidente de tráfico donde se han visto implicados un coche y un camión.
El choque se ha producido alrededor de las 04:15 horas de la madrugada por razones que no han trascendido y ha obligado a intervenir a los servicios de emergencias.
De hecho, una persona quedó atrapada dentro del turismo y tuvo que ser rescatada por los bomberos por el portón trasero del coche, antes de que pudiera ser atendida por efectivos sanitarios.
Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio Provincial de València, concretamente desde los parques de Sagunt y Pobla de Farnals junto al sargento de Sagunt.
