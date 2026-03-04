Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera

Segart dirá adiós en unas semanas al problema de tráfico rodado por dentro de la población y de accesos, después de casi siete años de reivindicaciones.

El proyecto de construcción de una nueva circunvalación y una rotonda que permitirá el desvío de vehículos para evitar la congestión del casco urbano, espera ser una realidad para Semana Santa y Pascua, temporada de mayor afluencia de visitas para Segart.

Se trata de la remodelación de la intersección que existe en la carretera CV-329 a la entrada del término, donde se va a construir una rotonda que desviará el tráfico hacia las urbanizaciones del municipio como la Mallà o Murtal y a la montaña, zonas que más visitantes reciben. De esta manera, se evita que los vehículos entren al centro del pueblo y colapsen el poco espacio que existe, tanto para aparcar como para circular, obstaculizando salidas y entradas de propiedades así como aceras, como ha denunciado en numerosas ocasiones el alcalde de Segart, Francisco José Garriga.

De esta manera, tanto turistas como deportistas (senderistas, escaladores, ciclistas...) podrán acceder a senderos, picos como la subida al Garbí, uno de los atractivos de las Pascuas, o a otras zonas de montaña, sin tener que cruzar el casco urbano, gracias al desvío indicado en la nueva intersección. Un proyecto que cuenta con una inversión de fondos de Diputación de medo millón de euros.

Nueva zona de aparcamiento. / Daniel Tortajada

Aparcamiento

Sin embargo, la intervención no queda ahí, ya que la iniciativa se completa con el acondicionamiento de un aparcamiento bajo la rotonda, a unos 600 metros del pueblo, para cerca de 70 vehículos. "Esta es otra alternativa para evitar que los coches entren al centro. En Semana Santa y Pascua hemos soportado una media de casi 300 coches diarios. Esto ha generado mucha inseguridad con tanto tráfico, vehículo que se han apoderado de las calles, de los vados y de las aceras. Esto no podía ser", explicaba el alcalde. La nueva zona de estacionamiento tiene un presupuesto de 21.000 euros que corre a cargo de los Fondos europeos.

Plataforma única . / Daniel Tortajada

Con esta medida y con la construcción de lo que se conoce como plataforma única (calles al mismo nivel, sin aceras) que ya se disfruta en prácticamente en todo el pueblo, a falta de una segunda fase, el alcalde afirmaba que los vecinos y vecinos del pueblo han recuperado las calles, además de ganar en calidad de vida, al reducir considerablemente las emisiones de CO₂.