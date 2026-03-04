El vecino que denunció los ruidos en las fiestas de Sagunt dice que el ayuntamiento "le engañó" hace casi una década

Engañado, inseguro, desencantado y apaleado. Así se siente el vecino que mantiene desde hace años un pulso judicial con el Ayuntamiento de Sagunt por la contaminación acústica que causan las fiestas patronales del núcleo histórico durante la segunda quincena de julio. Desde que hace 13 años se mudó a su vivienda con cuatro familiares más, Francisco Javier Pérez Peiró relata que "todo es un despropósito. No estoy en contra las fiestas, sino contra las molestias que, como dice alguna sentencia, no son solo ocho días, porque a finales de junio ya empiezan los movimientos".

Este vecino, que ha ido alternando victorias y derrotas judiciales, recalca que "no soy el único que sufre las consecuencias. Mucha gente y alguna finca entera se ofrecieron como testigos durante el juicio", aunque sus testimonios no se estimaron necesarios en las sucesivas vistas. Lo que sí ha hecho Pérez Peiró es significarse más que el resto, lo que le ha valido "que me insulten por la calle por defender a mi familia".

Críticas

Sus críticas se centran en el Ayuntamiento de Sagunt, que "me tuvo dos años engañado". Este vecino conserva un documento firmado en marzo de 2017 por la entonces concejala de Fiestas, Remei Torrent, en el que el consistorio adquiría varios compromisos. Entre ellos destacaba la instalación de pantallas acústicas móviles o el estudio del traslado a la plaza del Bicentenario de las discomóviles "para adoptar más seguridad y descanso al vecindario".

El recinto lleno de gente / Daniel Tortajada

En un acuerdo firmado también por el presidente de la Federación de Peñas de Sagunt, Ricardo Meliá, el vecino otorgaba un año de moratoria al ayuntamiento para no presentar demandas contra las molestias de las fiestas de ese verano y los anteriores a cambio de buscar un cambio de ubicación y que "este año sea el último donde se ubica la celebración de las fiestas patronales en la avenida Mario Monreal".

Durante un tiempo se barajó las inmediaciones de la montaña de Sant Cristòfol para esa relocalización, pero el proyecto no fructificó. Pérez Peiró apunta que, en una reciente visita del alcalde Darío Moreno, al barrio "me aseguró que no podía trasladar el problema a otro sitio, con lo que reconoció que existe un problema". Lo peor de su relación con el ayuntamiento es que "cambia su versión para no tomar medidas, porque tiene miedo de lo que arrastran las fiestas. Un alcalde y un delegado de fiestas me llegaron a pedir perdón y a reconocer las molestias".

Después de finalizar el recorrido judicial de sus denuncias, este vecino tiene bajo el brazo una sentencia que le reconoce el derecho a cobrar 1.200 euros por las molestias sufridas en las fiestas de 2022. Sobre la posibilidad de exigir esta indemnización por cada día de la programación que se mantenga en esta zona, el vecino reconoce que "no lo tengo claro, porque incluso el abogado me dijo que este caso se sale del rango de la normalidad". Y es que, "los juzgados me han ido pidiendo cada vez más cosas, pero al final no ha servido de nada".

Vecino señalando la zona que genera ruido. / Daniel Tortajada

Denuncias

Las molestias denunciadas se centran en los ruidos que rodean a la actividad festiva, especialmente por la noche, aunque las incomodidades van más allá. "A las 6 horas todavía hay gente de botellón, borracha como cosacos", además de los coches y las motocicletas aparcadas de cualquier manera en los alrededores de su vivienda. El incumplimiento de los horarios y la actividad gamberra que se traslada al patio del colegio Montíber son otros inconvenientes a los que el ayuntamiento le responden que "no hay suficiente policía".

Pérez Peiró insiste en que "hay término municipal de sobra para encontrar un emplazamiento mejor", como detrás de Lepicentre, donde ya se han desarrollado varios conciertos con una masiva afluencia de espectadores.