El antiguo reloj mecánico municipal de Sagunt vuelve a funcionar

El antiguo reloj mecánico municipal que durante décadas fue esencial para la organización de la vida cotidiana en Sagunt vuelve a funcionar. Se trata de "una pieza clave del patrimonio histórico de la ciudad", como explican desde el consistorio, que ya puede visitarse en la iglesia de Santa María tras la restauración que ha llevado a cabo el ayuntamiento.

Desde la Alcaldía que encabeza el socialista Darío Moreno se ha impulsado su restauración y puesta en valor con el objetivo de recuperarlo y facilitar su exhibición pública; unos trabajos que han costado 8.983 euros (IVA incluido)., realizados por la empresa Electro Recamp SL.

Esto, por sí solo, ya le otorga un carácter singular, dada "la dificultad de encontrar relojes mecánicos de este tipo al quedarse obsoletos", como apunta a Levante-EMV el presidente de Campaners del Camp de Morvedre, Natxo Corresa. "Es una pieza de museo", añade.

El alcalde, Darío Moreno, ha destacado que esta actuación responde a una petición de esta asociación de campaneros "que desde hace tiempo reclamaban la recuperación de este reloj. Hemos hecho propia esta demanda, convencidos de la importancia de preservar y difundir nuestro patrimonio histórico”.

El presidente de Campaners del Camp de Morvedre ha celebrado la iniciativa y ha señalado que “supone rescatar una parte importante de la memoria colectiva de la ciudad. Durante décadas fue el corazón que marcaba el ritmo de la vida cotidiana desde el campanario, y poder volver a verlo y explicarlo a la ciudadanía es fundamental para entender cómo funcionaban estos sistemas tradicionales”.

Instalado hacia 1960

Este reloj mecánico, fabricado por Blasco Manufacturas, fue instalado en el ayuntamiento hacia 1960 con tal de sustituir a uno antiguo que desapareció durante la Guerra Civil. Durante las décadas posteriores, los alguaciles municipales acudían diariamente a darle cuerda de manera manual pues antes de la generalización de los relojes domésticos, la radio o la televisión, estos relojes eran un servicio básico para regular el trabajo, los horarios y la actividad diaria. Este elemento prestó servicio hasta el año 2000, momento en el que fue desmontado y restaurado por Industrias Manclús pero, desde entonces, había permanecido en dependencias municipales sin ser exhibido.

El alcalde ha subrayado que “este reloj no es solo una maquinaria, sino un testimonio de cómo se organizaba la vida en Sagunto durante buena parte del siglo XX. Recuperarlo y mostrarlo a la ciudadanía es una forma de conectar nuestro pasado con el presente y de poner en valor nuestra historia”.

Con esta intervención, el ayuntamiento "reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio histórico local y con la colaboración con entidades y colectivos que trabajan por mantener viva la memoria de la ciudad", afirman desde el consistorio además de subrayar que "la exposición del reloj permitirá que ciudadanía y visitantes conozcan de cerca un elemento singular de la historia de Sagunto".