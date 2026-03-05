La gestión del nuevo festival en la Gerencia de AHM levanta críticas en Sagunt

La gestión del nuevo festival previsto en la Gerencia de AHM del Port de Sagunt en la segunda semana de Pascua no se ha librado de las críticas. Después de que este certamen fuera presentado en la feria internacional de turismo Fitur por parte del alcalde, Darío Moreno, y la delegada de Turismo, Natalia Antonino, Iniciativa Porteña ha acusado al gobierno local de "opacidad" en la organización de la cita y ha lamentado que los grupos de la oposición tuvieran conocimiento de la existencia de este evento "exclusivamente a través de dicha presentación pública, sin que previamente se haya informado en las comisiones municipales ni del presupuesto, ni del modelo de gestión, ni de las empresas implicadas".

El denominado 'Gerencia Fest', como ha podido saber Levante-EMV, fue impulsado por un promotor privado con idea de contar con patrocinio municipal para así plantearse como un certamen gratuito y abierto. Esto fue valorado de forma positiva por el gobierno local, especialmente porque en esa segunda semana de Pascua apenas hay actividades lúdicas pese a tratarse de un periodo festivo y con aumento de visitantes. No obstante, aún están por concretar tanto la programación como el importe del patrocinio y de ahí que, según fuentes municipales, no se haya informado a los grupos.

Sin embargo, Iniciativa Porteña pone el acento en que en este asunto ha habido una 'falta total de transparencia y desprecio institucional por parte del equipo de gobierno municipal". Como apunta el concejal segregacionista Manuel González, «nos parece de una gravedad extrema que se anuncie en FITUR un festival financiado con dinero público sin haber pasado por las comisiones informativas. Esto no es una anécdota, es una forma de gobernar absolutamente opaca y profundamente irrespetuosa con la institución».

Pra remodelada de los Jardines de la Gerencia. / Daniel Tortajada

Petición de información

Desde Iniciativa Porteña se asegura haber solicitado información "en reiteradas ocasiones en la Comisión de Industria, Empleo y Promoción de la Ciudad". Sin embargo, afirman que "la ausencia continuada de la delegada de Turismo ha impedido cualquier explicación formal". Por tanto, aseguran que "la única información obtenida hasta el momento es que «'el festival se celebrará en la segunda semana de Pascua, será de acceso libre y estará gestionado por un promotor privado con financiación municipal'».

Manuel González ha criticado esta forma de proceder: «Estamos a poco más de un mes del festival y nadie nos dice cuánto dinero público se va a destinar, quién organiza el evento ni bajo qué condiciones. Esto no es transparencia, es improvisación y una absoluta falta de control del dinero de todos».

En la formación recuerdan que no se oponen a la celebración de eventos culturales en el Port de Sagunt, pero sí "a que se hagan de espaldas a la oposición y a la ciudadanía".«No se puede gestionar con tanta opacidad la financiación municipal. Esta forma de contratación es completamente irresponsable y peligrosamente cercana a los límites de la legalidad. Vamos a estar muy vigilantes y exigiremos todas las explicaciones necesarias», ha advertido González.

Desde el gobierno local, no obstante, se remarca que "es una iniciativa positiva para el Puerto de Sagunto y para poder disfrutar de la recuperación de la Gerencia como espacio público". "No cabe plantear dudas sobre su legalidad, todo está dentro de la normativa", resaltan.