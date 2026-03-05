La lluvia obliga a cortar varios accesos en Sagunt

Los casi 40 litros de lluvia registrados este jueves en Sagunt han obligado a tener que cerrar algunas calles y accesos a la localidad.

Tal y como han informado desde el ayuntamiento, el agua acumulada ha llevado a tener que cortar los accesos en el Port de Sagunt a la zona de la Lonja (es decir, la confluencia de la avenida del Mediterráneo, que es paralela a la playa, y Camp de Morvedre) por parte de los servicios de emergencia.

Accesos cortados a la autovía. / Ayuntamiento de Sagunt

Zonas cortadas

La zona de Bajo Vías ha sido otra de las más afectadas, por lo que se han tenido que cerrar al tráfico los accesos a la Guardería del niño Jesús y al barrio.

También ha quedado inhabilitado el camino de servicio de la V-23 a la altura de los kilómetros 1 y 3, otro de los puntos negros durante los episodios de fuertes lluvias.

Desde el Ayuntamiento de Sagunt y ante la previsión de más agua durante las próximas horas, se pide "precaución en la carretera".

Hasta primera hora de esta tarde, se han contabilizado 36,8 litros por metro cuadrado en el casco urbano frente a los 35,2 registrados en el Port de Sagunt y los 34,6 litros en la estación situada en la zona internúcleos, siempre según los datos de Inforatge.