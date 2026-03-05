Nueva campaña de controles de tráfico en Sagunt

Quienes conduzcan por Sagunt en los próximos días deben tener en cuenta la nueva campaña específica de controles que la Policía Local va a realizar. En esta ocasión, el punto de mira de los agentes será el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil (SRI) homologados, que "se han consolidado como la medida de seguridad vial más sencilla, económica y eficaz para reducir las consecuencias de los accidentes de tráfico en cualquier tipo de vía y trayecto", como explican desde el ayuntamiento.

Según apuntan a nivel municipal, "a pesar del aumento progresivo en el uso del cinturón de seguridad en los últimos años, todavía se detectan importantes carencias. Esta situación resulta difícilmente comprensible si se tiene en cuenta la facilidad de su utilización y su elevada eficacia, ya que el cinturón reduce aproximadamente a la mitad el riesgo de sufrir lesiones graves o fallecer en caso de accidente".

Por ello, el objetivo de esta campaña es garantizar que todas las personas ocupantes de los vehículos, tanto adultas como menores, utilicen correctamente el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil adecuado en los asientos delanteros, así como en los traseros y con independencia del tipo de vía por la que circulen.

Será desde el próximo lunes día 9 hasta el 15 de marzo cuando se deban extremar más las precauciones.

Con esta iniciativa, la Policía Local de Sagunt se adhiere a una campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre estas medidas de seguridad vial en cumplimiento con la programación anual de Campañas y Operaciones de Vigilancia y Control.

La Policía Local de Sagunt subraya la importancia de actuar en el ámbito urbano, ya que la circulación en ciudad constituye el primer escenario en el que las personas conductoras adquieren hábitos y comportamientos en la conducción. Por este motivo, la participación del municipio en este tipo de campañas resulta especialmente relevante.

"Prioridad"

La concejala de la Policía Local, María José Carrera, ha señalado: “Nuestro compromiso con la seguridad vial se mantiene inalterable, de hecho, es una prioridad y una apuesta decidida de este equipo de gobierno. Hemos de tener en cuenta que nuestro municipio continúa experimentando un crecimiento progresivo en número de habitantes y, por tanto, debemos garantizar que ese crecimiento vaya acompañado de una mejora constante en materia de seguridad”.

En este sentido, la concejala ha añadido que “la participación activa” en las campañas promovidas por la Dirección General de Tráfico, así como la planificación de iniciativas propias adaptadas a las características y necesidades del municipio, “son herramientas fundamentales para seguir avanzando en la protección de todas las personas que utilizan la vía pública”.