Nuevo grito en Sagunt de La Tira de Dones frente a la atrocidad

El colectivo artístico abre su última intervención colectiva al son del 'Imagine' de Lennon

Integrantes de La Tira de la Dones, en la exposición.

Integrantes de La Tira de la Dones, en la exposición. / Javier de la Calle

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

Un grito frente a la barbarie, el anhelo de cordura frente a la estupidez y la maldad. Así definen el último trabajo en Sagunt de ‘La Tira de Dones’, un grupo de mujeres artistas de todas las edades, diferentes disciplinas y vinculadas con el Camp de Morvedre, que desde hace más de treinta años llevan a cabo trabajos colectivos y siempre comprometidos; algo que siempre hacen con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para unirse a los actos que en todo el mucho conmemoran esta fecha y la hacen más visible.

Después de desplegar miles de palomas blancas, inspiradas en Matisse, por las calles del Camp de Morvedre, La Tira de Dones ha querido culminar ese trabajo con unas instalaciones. La primera entrega se puede ver ya en la Casa Capellà Pallarés que posee la Fundación Bancaja en Sagunt y en junio, llegará a la Casa de Cultura del Port de Sagunt. «Es una intervención dilatada en el tiempo, silenciosa y pacífica, hermosa y contundente frente al horror», explica a Levante-EMV una de las componentes de La Tira, Inma Ortega.

Un momento de la actuaicón de Lola Zaragozá.

Un momento de la actuaicón de Lola Zaragozá. / Inma Ortega

La inauguración de la muestra fue muy especial. Ninguna de las artistas llegó a intervenir pero, en un momento dado, salió la cantante Lola Zaragozá y comenzó a cantar una canción icónica, el «Imagine» de John Lennon. Esas notas de esta alumna de 17 años del IES Clot del Moro reafirmaron el mensaje que flotaba desde el principio.

Pero, además, cuando terminó, se invitó a todos los asistentes a que participarán en un taller donde se recortaban palomas con idea de colocarlas en las paredes del recinto interior de la sala, continuando así la instalación y formando parte del proyecto.

Varis personas, recortando palomas.

Varias personas, recortando palomas. / Gelu Portero

