El personal del servicio de ayuda a domicilio de Sagunt inicia movilizaciones

El malestar entre la plantilla del servicio de ayuda a domicilio (SAD) de Sagunt se ha dejado ver hoy ante el ayuntamiento en una concentración de protesta. El objetivo era denunciar "la falta de respuestas y soluciones ante la situación que les afecta y que trasladaron al consistorio mediante un informe detallado de la gestión realizada por la empresa Carelive S.L.", como explican desde CC OO mientras en el gobierno local remarcan que "es un conflicto de tipo sindical que no cuestiona el servicio prestado".

En el acto se han podido ver pancartas que reclamaban la municipalización del servicio, de modo que sea el consistorio quien lo ofrezca directamente. Sin embargo, el sindicato pone el acento en cuestionar el modo de trabajar de la empresa concesionaria e incluso asegura que ésta "regularizó el abono de las pagas extraordinarias conforme al convenio colectivo" desde principios de este año después de que CC OO presentara una reclamación en julio de 2025 a la Inspección de Trabajo.

Desde la dirección de la empresa han negado a preguntas de Levante-EMV que hasta entonces incumplieran el convenio y han precisado que hasta 2026 venían pagando las nóminas en Sagunt como en el resto de lugares donde operan: Abonando las pagas extraordinarias mes a mes de manera prorrateada, es decir, "anticipada" y "sin restar derechos". Este mecanismo, aún así, lo acabaron cambiando este enero ante el malestar en la plantilla saguntina, "siempre ajustándose a los salarios recogidos en el convenio que firmó CC OO", resaltan.

Temporalidad

A nivel sindical insisten, en cualquier caso, en haber incluido en su informe "diferentes incidencias organizativas y laborales que han sido trasladadas reiteradamente a la empresa desde mayo de 2025 y que continúan sin una solución estructural consolidada", como indica Minerva Almor, Secretaria General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Camp de Morvedre i Alt Palància. También destaca "el elevado grado de temporalidad de la plantilla. De unas 100 trabajadoras adscritas al servicio, solo 8 cuentan con contrato indefinido", afirman además de remarcar que esto supone "una gran incertidumbre y precariedad laboral".

Un momento de la protesta. / Levante-EMV

Esto último ha sido negado por la dirección de la empresa, asegurando que el 80% de sus contratos son indefinidos y remarcando además la valía profesional de las dos coordinadoras, "que son además empáticas y cariñosas", dicen mientras el sindicato lamenta "la existencia de disfunciones en la planificación y previsibilidad de cuadrantes".

Contratación a tiempo parcial

En CC OO se afea también "el uso abusivo de la contratación a tiempo parcial, pese a que hay trabajadoras dispuestas a ampliar sus jornadas laborales". A este respecto, en Carelive S.L. se apunta que las mismas características del servicio que prestan llevan a formalizar este tipo de contratos "pues se tiene que atender a mucha gente en un rango concreto de horas que coinciden en el tiempo"".

Ante las quejas sindicales por las "discrepancias en el reconocimiento del tiempo efectivo de desplazamiento entre domicilios", en la firma se destaca la "total disponibilidad" a revisar casos concretos en los que la plantilla sufra incidencias de tráfico.

Falta del Comité de Seguridad y Salud

También se reconoce que, como apunta el sindicato, aún no se ha constituido formalmente el Comité de Seguridad y Salud, "un órgano obligatorio en materia de prevención de riesgos laborales", afirman desde CC OO. Ahora bien, la empresa asegura que ya lo está tramitando con la previsión de tenerlo "en breve" e insiste en que eso "no aumenta los riesgos laborales pues tenemos una empresa encargada de gestionar la prevención y al mismo departamento de Personal encima de eso".

En CCOO, de cualquier forma, se ve necesario que el ayuntamiento "realice una evaluación objetiva y rigurosa del funcionamiento global del SAD, en el marco del seguimiento y control de los servicios públicos esenciales, con el fin de reforzar su estabilidad y calidad futura" y reitera su disposición a colaborar institucionalmente "en cualquier proceso que permita fortalecer el servicio".