Original iniciativa por el 8M en Quartell

La celebración del Día Internacional de la Mujer (8M) llega a Quartell con un peculiar reconocimiento a algunas de sus mujeres más destacadas.

Calles y plazas de la localidad han sido resignificadas de forma temporal con placas que incluyen el nombre de mujeres del pueblo de todas las edades que dejan huella en su día a día: Regina Ferrer Sanchis, Emília Queralt Mora, Lola Los Santos, Maria José Martí y Adela Cueco, Palmira Benajas, Roser Obrer Marco, Laura Sanchis, África Fernández Verdejo.

La rotulación de espacios como la Plaza del Ayuntamiento con el nombre de Maria José Martí y Adela Cueco pretende visibilizar esa tarea de quienes que velan por la salubridad de los espacios públicos. Su trabajo en la limpieza es garantía de que la localidad pueda disfrutar de sus edificios públicos al 100% de seguridad e higiene.

Reconocimiento a dos limpiadoras. / Levante-EMV

La calle Sant Josep se resignifica como calle Regina Ferrer Sanchis, una mujer que impulsó un negocio familiar que animó con todo su saber hacer; una persona «única, valiente, luchadora y trabajadora que hace de la alegría su forma de socializar», como explican desde el consistorio.

La calle Sistar acoge la singularidad de la escritora y pintora Emília Queralt Mora, «una mujer decidida capaz, inteligente y reivindicativa que durante años ha luchado en defensa de su lengua, su territorio y su país», resumen desde el ayuntamiento. Ha cultivado la novela y ha optado a varios premios literarios; además, como pintora y ceramista ha coordinado la realización de numerosos murales de cerámica de la localidad.

La enseñanza también se ve reconocida. En este caso la calle Polo Bernabé se renombra como Lola Los Santos, la que fue directora del Ceip Santa Anna e impulsó la celebración del 50 aniversario de una escuela pública «pionera y comprometida con el ‘ensenyament en valencià’», explican.

Reconocimiento a la escritora Emília Queralt. / Levante-EMV

El nombre de la periodista Palmira Benajas convivirá con el de la calle Cervantes para destacar a una de las referentes del periodismo radiofónico del Camp de Morvedre que dirige desde 2022 las emisoras de Atresmedia en la provincia de Castellón. De hecho, Benajas deja su impronta en la calle que acogió en su día la emisora de radio de Quartell ubicada en el Hogar Parroquial.

El nombre de Laura Sanchis, médica especialista en aparato digestivo e investigadora en el campo de las enfermedades inflamatorias intestinales da otra mirada a la Plaça del Mestre Francisco Sebastián Langa. Una impronta firme para Quartell en clave de salud porque Laura Sanchis tiene como prioridad el bienestar de sus pacientes y así lo confirmó en el proyecto local 'Enllà de la consulta'.

Otro caso es el de Roser Obrer Marco, doctora, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universitat Politècnica de València y actualmente directora de operaciones de la primera empresa ferroviaria valenciana, Logitren Ferroviaria. Su nombre resignifica el conocido popularmente como «Parc dels titos», un espacio vivido y participado por numerosas familias.

La impronta más joven singulariza el Parc del Racó en nombre de África Fernández Verdejo; campeona de España con la Selección de fubol Sub12. Actualmente, la deportista de élite juega en el Valencia Féminas Club de Fútbol y ha sido seleccionada para la Selección Valentes Sub 14.

Futbolista destacada también en el reconocimiento municipal. / Levante-EMV

Objetivo

Con esta iniciativa titulada «Dones que deixen empremta», se quiere «visibilizar la fuerza de las mujeres del pueblo como motor de igualdad. Reivindicamos un futuro sin discriminaciones de género, con derechos y oportunidades profesionales, personales y sociales para todas las personas», afirma Lluís Molina, concejal de Igualdad.

Por ello, en la tarde de hoy Quartell acogerá un paseo por todos los espacios renombrados con los más pequeños del Ceip Santa Anna, a menos que la lluvia obligue a ir directamente al auditorio. En este lugar tendrá lugar un acto que reunirá todas las protagonistas de esta iniciativa para conversar sobre lo conseguido y los retos que quedan. La velada concluirá con una cena intergeneracional en el Espai Anna Lluch que concluirá con el concierto de Tremendo Trío.

La propuesta del Día de la Mujer seguirá el 7 de marzo por la mañana con una Marcha a pie hasta el Molí de Vent que solo se cambiará de día si el tiempo impide realizarla.

«Quartell avanza y quiere mantener su tarea desde el reconocimiento de lo que somos para continuar trabajando en aquello que queremos ser; las mujeres hemos escrito el presente igualitario de nuestro pueblo y mantendremos decidida la impronta en el mañana», añadía la alcaldesa, Cristina Marqués.