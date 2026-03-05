Sagunt da otro paso en su odisea por vender una parcela cerca de la playa donde caben 278 viviendas

Dice la RAE que una odisea es una "sucesión de peripecias, por lo general desagradables, que le ocurren a alguien". Esa podría ser también la definición de la serie de acontecimientos por la que ha pasado el Ayuntamiento de Sagunt para poner en el mercado la que gobernantes anteriores bautizaron como la "joya de la corona" del patrimonio municipal.

El Tribunal Supremo obligó al ayuntamiento hace más de 10 años a adquirir estos terrenos por 3,8 millones de euros, más intereses

El repaso de las situaciones con las que se ha encontrado esta parcela de algo más de 9.000 metros cuadrados en segunda línea de playa del Port arranca en 1992, cuando el plan general de ordenación urbana (PGOU) activó la "bomba de relojería", al contemplar este suelo como dotacional de uso educativo, pese a que su propiedad era privada. Los intentos en 2006, 2009 y 2012 para dar una solución urbanística a este conflicto no fructificaron hasta que una demanda de los dueños, que pedían casi 46 millones de euros por su expropiación, se saldó con la condena al ayuntamiento de adquirir estos terrenos por cerca de 3,8 millones de euros, más intereses.

Sentencia del Supremo

Así lo determinó el Tribunal Supremo a finales de 2015, pero más de una década después el consistorio todavía tiene trámites pendientes para regularizar la situación de esta parcela, conocida en su momento como el solar de los Aliaga y que se sitúa detrás de la urbanización de Ciudadmar. El penúltimo paso se tratará en la sesión plenaria de este jueves, cuando, en ejecución de otra sentencia, el Ayuntamiento de Sagunt reducirá la extensión de la parcela desde los casi 9.199 metros cuadrados que tenía recogidos en el anticuado inventario de bienes municipales hasta los 9.158 metros cuadrados que ha determinado el juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Sagunt.

Distribución del solar tras las últimas modificaciones del Ayuntamiento de Sagunt. / Levante-EMV

Tras dar luz verde a esa rebaja, que responde a la rectificación de los linderos existentes con una parcela contigua, el último trámite será contar con la tasación de los terrenos, que está en plena actualización. La referencia más reciente al precio de mercado que puede alcanzar este solar se remonta a 2023 y supera ligeramente los 3,8 millones de euros. Sin embargo, este espacio ha mejorado su atractivo, después de que el gobierno municipal aumentara su edificabilidad como parte de los polémicos cambios urbanísticos a los que dio luz verde en octubre de 2024 entre acusaciones de haber perpetrado un "pelotazo", según denunció la oposición en bloque.

Cambios urbanísticos

Y es que, donde antes se contemplaban dos edificios residenciales de siete alturas y uno de diez, con cabida para entre 118 y 132 viviendas de un promedio de 90 metros cuadrados, ahora se admite que los tres bloques alcancen las diez plantas, que es lo máximo permitido por el PGOU. Además, antes de estos cambios, se precisaba el inmueble en el que se haría una reserva de casi 4.000 metros cuadrados/techo para la construcción de viviendas de proyección pública, una referencia que se eliminó en el acuerdo plenario de hace años y medio. Lo que sí explicitaba esta modificación es que la parcela podrá acoger un máximo de 278 pisos, lo que limita su superficie por debajo de los 60 metros cuadrados de media.

Degradación

Entre los argumentos que se utilizaron para avanzar en esta maniobra urbanística destacaba el "evidente estado de abandono y degradación en plena trama urbana", así como la falta de "indicios de que, en los términos en los que figuraba aprobado administrativamente, haya iniciativas que pretendan su desarrollo".

Subasta

Así, una vez que la redelimitación del ámbito entre en vigor y el Ayuntamiento de Sagunt disponga de la tasación actualizada, desde el gobierno local reconocen que estos terrenos "saldrán a subasta" de forma inminente.