La Baronía impulsa un nuevo modelo de recogida de residuos

La Mancomunidad de la Baronía ha iniciado los trabajos para reforzar de manera integral el servicio de recogida de basuras, con el objetivo de ofrecer una prestación más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades reales de los municipios que la integran. Este proceso se enmarca en la nueva licitación del contrato del servicio, que incorpora mejoras.

El nuevo modelo contempla la renovación íntegra de los contenedores de recogida selectiva de envases y de papel cartón por unidades de carga lateral. Asimismo, se reubicarán algunos de los puntos de recogida con el fin de crear "islas" de contenedores completas, de forma que el vecino que recicle tenga a la misma distancia toda la tipología de contenedores.

Otras de las mejoras incluidas son el refuerzo del servicio de recogida de voluminosos/poda y de vertidos incontrolados en zonas sensibles, igualmente contará un refuerzo extraordinario de la recogida durante eventos festivos y concentraciones multitudinarias, la puesta en marcha de un número telefónico de atención operativa las 24 horas del día durante todo el año y la organización de una Jornada Anual de la Mancomunidad Circular, orientada a fomentar la concienciación ciudadana y la mejora continua en materia de gestión de residuos.

Servicio eficaz y sostenible

Con este conjunto de actuaciones, la Mancomunidad la Baronía reafirma su compromiso de avanzar hacia un servicio de recogida más moderno, eficaz y respetuoso con el entorno, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía y apostando por un modelo de gestión más sostenible y cercano.