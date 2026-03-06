Benavites, experiencia y liderazgo en jornadas de municipalismo

Las Jornadas de Administración Local de Benavites son un evento anual de debate, formación y reflexión pública sobre la gestión municipal y los retos de las administraciones locales, organizado por el Ayuntamiento de Benavites con apoyo de otras instituciones, como la Diputació de València.

Se celebran normalmente, el último viernes del mes de octubre, y duran todo un día, y reúnen a alcaldes, concejales, técnicos, expertos en gestión pública, periodistas, académicos y otros agentes implicados en el municipalismo.

Fomento de participación ciudadana y empresarial

Entre sus objetivos principales, destacan el debate sobre la gestión pública local, compartiendo experiencias y buenas prácticas entre municipios grandes y pequeños, el análisis de retos actuales como la colaboración intermunicipal, la modernización de la administración, la despoblación rural, o la mejora de los servicios públicos, así como el fomento el diálogo y la cooperación entre administraciones y profesionales del sector, más allá de diferencias políticas y la creación de redes de trabajo y aprendizaje entre participantes y asistentes.

En su programación se incluyen conferencias y ponencias de expertos en administración pública, las mesas de debate sobre temas clave, actividades motivacionales o diálogos abiertos con figuras reconocidas, y espacios de networking y convivencia entre asistentes.

Este evento ha consolidado a Benavites como un espacio de referencia para debatir el municipalismo en la Comunitat Valenciana y en España. Ofrece una plataforma donde distintas voces del ámbito local pueden intercambiar ideas, formular propuestas y visibilizar las necesidades de los ayuntamientos, especialmente los más pequeños.