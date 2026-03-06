Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Distinción para el sendero azul de Sagunt

La excelencia ambiental y el uso sostenible del territorio de este proyecto ha sido reconocido

El concejal de Playas recogiendo el galardón.

El concejal de Playas recogiendo el galardón. / Ayuntamiento de Sagunt

Marián Romero

Marián Romero

Sagunt

La excelencia ambiental y el uso sostenible del territorio, han sido determinantes para reconocer el proyecto de Sender blau de Sagunt. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) ha distinguido a la Vereda del Mar de Port de Sagunto con el galardón Sendero Azul 2026. El concejal de Playas del Ayuntamiento de Sagunto, Roberto Rovira, ha recogido este galardón en un acto celebrado hoy en Cullera.

Este programa reconoce senderos y caminos que cumplen exigentes criterios de calidad, estructurados en cuatro grandes categorías: características del trazado; información, señalización e infraestructuras; conservación y gestión del patrimonio natural y cultural; y uso público y disfrute.

Sender Blau iluminado

Sender Blau iluminado / Daniel Tortajada

Más de 200 candidaturas

Sagunt ha recibido este galardón junto a otros 193 senderos de toda España: 20 de Andalucía, 2 de Aragón, 10 del Principado de Asturias, 3 de las Islas Baleares, 2 de las Islas Canarias, 3 de Cantabria, 10 de Cataluña, 30 de la Comunidad Valenciana (sin contar el de Sagunto), 6 de Extremadura, 72 de Galicia, 2 de la Comunidad de Madrid, 1 de Melilla y 26 de la Región de Murcia. En total se habían presentado más de 200 candidaturas.

En la edición de este 2026 han recibido el distintivo 40 Senderos Azules más que en 2025, construyendo una red que ya supera los 1.200 kilómetros recorriendo 154 municipios de 24 provincias, 12 comunidades autónomas y una ciudad autónoma.

TEMAS

