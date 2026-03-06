Estivella reconocerá a su vecina que lideró las movilizaciones femeninas en la Barcelona de 1918

Estivella reconocerá este viernes la figura histórica de Amàlia Alegre, una vecina poco conocida en la localidad pero que tuvo una gran relevancia social en la Barcelona de 1918 al liderar las movilizaciones de mujeres que se produjeron del 10 al 28 de enero y dejaron desde concurridas manifestaciones al cierre de unas 300 empresas y unas 4.000 mujeres en huelga.

El acto tendrá un carácter especialmente emotivo, ya que contará con la participación de las bisnietas de aquella auténtica lideresa, Carmen Jiménez Guillamón e Imma Guillamón Chialé. Se trata de dos vecinas de Barcelona que ya en 2023 lograron poner en valor su figura al reunir su historia en un libro, 'Amàlia Alegre i la revolta de les dones'.

Por ello, ahora podrán conocer el pueblo natal de su antepasada y presentar allí también ese trabajo que les permitió dar a conocer su trayectoria en Barcelona, hasta el punto de que posteriormente "le dedicaron una placa en su recuerdo en la calle donde vivía, la de l'Om", como explica a Levante-EMV el cronista oficial de Estivella, Lluís Mesa.

Precisamente, el investigador valenciano Lluís Mesa dedicó uno de sus libros a Amàlia Alegre, concretamente, su obra de teatro titulada "Les 11 de maig" donde quiso rendir homenaje a las mujeres que en 1911 protagonizaron en Estivella la que, hasta ahora, está considerada como la primera manifestación de mujeres del Camp de Morvedre.

Imagen de una protesta en la Barceona de 1918. / Levante-EMV

La tarde no se limitará a la presentación del libro. Tras el coloquio tendrá lugar una actuación de la cantautora Eva Gómez, que interpretará poemas musicados de la escritora valenciana Maria Beneyto bajo el título “Ací estic. Jo soc aquella”, en un recital que enlaza literatura, memoria y reivindicación femenina.

Las actividades, organizadas por el Ayuntamiento de Estivella a través de la Concejalía de Cultura, se enmarcan en las iniciativas culturales previas al Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de recuperar referentes históricos femeninos y acercar su historia a la ciudadanía. El acto se celebrará a las 19 horas en L'Espai Cultural L'Hostal y el acto está abierto al público hasta completar aforo.