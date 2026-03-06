Estivella reivindica a la mujer que desafió al poder en 1918

Estivella ha aprovechado este 8 de marzo para recuperar y dar visibilidad a una mujer que dejó una honda huella en la Barcelona de 1918: Amàlia Alegre, la vecina que encabezó una espontánea pero larga revuelta exclusivamente de mujeres de consecuencias insospechadas.

En un momento de crisis y con los precios por las nubes, Amàlia fue la primera que dijo 'basta' e hizo un llamamiento a todas las vecinas del barrio del Raval para unirse contra el encarecimiento de los alimentos, el carbón y los alquileres.

Esa protesta comenzó un 10 de enero y continuó de forma enérgica varias semanas más hasta el día 28 de ese mes. Fueron días tensos, con varias manifestaciones que llevaron a la huelga a miles de mujeres y acabaron dando sus frutos, entre ellos, una rebaja del 30-40% del precio del carbón y de los alimentos básicos.

Además, acabaron con la destitución del gobernador civil de Barcelona y la proclamación automática del estado de guerra.

Algunos de estos datos y otros muchos más han sido corroborados tras años de investigación por dos de las bisnietas de esta luchadora residentes en Barcelona, Carmen Jiménez Guillamón e Imma Guillamón Chialé. Ambas lograron en 2023 recopilar su historia en un libro, 'Amàlia Alegre i la revolta de les dones', que este viernes se presentó en Estivella en un acto con un especial significado.

"Hemos querido que vengan como manera de reivindicar la figura tan importante de esta mujer y darla a conocer. Lo que hizo tuvo una gran relevancia pero aquí para muchos es una desconocida. Probablemente, y como en otros casos, solo por ser mujer, su nombre no ha llegado a los libros de historia", afirma la concejala de Cultura, Inma Gamón.

Esa condena al olvido durante décadas la pudieron comprobar las mismas bisnietas de Amàlia cuando decidieron buscar más información sobre ella tras confirmar en internet ese perfil que les había trazado su abuela Raquel, es decir, la hija de aquella activista. "La verdad es que al ir a Google nos sorpendimos porque no sabíamos que ese hecho había sido tan importante y que esas protestas y revueltas eran exclusivamente de mujeres", decían a Levante-EMV tras defender en su obra que Amàlia , en contra de lo que se ha llegado a decir no estaba relacionada con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, ni ligada a ningún partido político, sino que impulsó las movilizaciones de manera espontánea.

Esta era la primera vez que las bisnietas de Alegre visitaban su localidad natal y su presencia fue especial para muchos pues aún cuentan en el pueblo con personas de su familia. "Ha sido emocionante porque estas personas de Estivella no tenían ni idea de la historia de Amàlia o de que tuviera descendencia y ahora se han podido conocer", añadía la edil.

"Es una manera de cerrar el círculo. De que la historia vuelva al pueblo natal de Amàlia", asegura el cronista oficial de Estivella, Lluís Mesa, quien dedicó a esta mujer su obra de teatro titulada "Les 11 de maig"; un trabajo dedicado a a las mujeres que en 1911 protagonizaron en Estivella la primera manifestación de mujeres del Camp de Morvedre.

La tarde se cerró con una actuación de Eva Gómez con poemas musicados de la escritora valenciana Maria Beneyto bajo el título “Ací estic. Jo soc aquella”. Una perfecta combinación de recuerdo, memoria y poesía al son de la cantautora.

Imagen de una protesta en la Barceona de 1918. / Levante-EMV

Las actividades, organizadas por el Ayuntamiento de Estivella a través de la Concejalía de Cultura, se enmarcan en las iniciativas culturales previas al Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de recuperar referentes históricos femeninos y acercar su historia a la ciudadanía. El acto se celebrará a las 19 horas en L'Espai Cultural L'Hostal y el acto está abierto al público hasta completar aforo.