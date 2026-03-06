Una instalación dañada de lavapiés lleva casi un año sin retirarse en Sagunt

La entidad vecinal Almardà Viva ha alertado de que la instalación de los lavapiés de la playa de la Malvarrosa de Sagunt lleva casi un año sin retirarse y, en algunos casos, continúa prácticamente enterrada sin que nadie la retire a pesar de que las obras de regeneración de este tramo del litoral ya han comenzado y está previsto tanto el depósito de gravas como de arena.

El deterioro de toda la instalación de lavapiés de esa zona se produjo ya antes del pasado verano, como alertó el consistorio a finales del mes de marzo del año pasado pidiendo su reparación a Turisme Comunitat Valenciana, que es de quien depende este servicio. Sin embargo, como ha venido remarcando el ayuntamiento, este departamento de la Generalitat nunca hizo nada, ni reparó la instalación, ni retiró al menos las conducciones de agua que salpicaban la zona donde estaban los bañistas.

Un lavapiés, en la playa de la Malvarrosa. / Almardà Viva

Esto lo dejó todo a merced de los temporales y, de hecho, desde el paso de la borrasca Harry, algunos lavapiés han quedado enterrados, como advierten desde Almardà Viva, demandando una intervención urgente que permita retirar toda esa infraestructura antes de que el Ministerio empiece a realizar allí dos operaciones: Primero, depositar la grava que está quitando en el tramo de playa que hay al norte de Canet d’en Berenguer y al sur de Almardà, para luego repartir la arena que extraerá del fondo submarino de Cullera.

Daniel Tortajada

Estos últimos trabajos se esperan realizar en los próximos meses y siempre antes de julio, dentro de unas obras de regeneración del litoral norte de Sagunt y Canet d' En Berenguer que implican una inversión del Ministerio para la Transición Ecológica presupuestada en casi 17,6 millones de euros millones de euros e incluida en un proyecto más amplio al que se han destinado unos 40 millones de euros.

El concejal de Playas, Roberto Rovira, ha explicado a preguntas de Levante-EMV que desde su departamento se ha avisado a Costas y que esta misma semana ha insistido al director general de Turismo de "la necesidad de que se coordinen para que la Generalitat retire y repare la instalación de lavapiés de Malvarrosa cuanto antes"; algo que le han asegurado que harán "en breve".