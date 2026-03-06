La policía de Sagunt evitó que una pelea entre hermanos acabara en tragedia

El Ayuntamiento de Sagunt va a elevar al director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias la solicitud para la concesión a un agente de su policía local de una felicitación pública. La «actuación excepcional» que le hace merecedor de este reconocimiento tuvo lugar la pasada Nochebuena, cuando evitó que un hombre de 40 años se lanzara al vacío desde el balcón de su vivienda en un segundo piso.

Según recoge el expediente incoado desde el departamento de Personal, una llamada al 112 alertó de una presunta agresión entre hermanos en un domicilio de Sagunt. Una patrulla municipal se personó en el lugar, donde un vecino abrió al portal porque una de las personas implicadas en la riña, una mujer de 25 años, ya había advertido que no podría facilitarles la entrada a los agentes, porque su hermano se lo impedía.

Fuerte discusión

Ya en la puerta del domicilio, los policías escucharon una fuerte discusión en el interior, donde el hombre gritaba «no te voy a dejar salir, me vas a arruinar la vida», además de oírse golpes. Después de aporrear la puerta en repetidas ocasiones, identificándose como agentes, la mujer logró abrir la puerta, momento en el que se procedió a separar a los hermanos y a entrevistarse con ellos por separado, acompañados ya por la Policía Nacional.

Las dos versiones coincidieron en señalar que habían discutido y se habían golpeado mutuamente, presentando ambos lesiones visibles en el cuerpo. Advertidos de que se iba a proceder al arresto de los hermanos, el varón, que se encontraba muy nervioso, manifestó textualmente que «a mí no me vais a detener», según siempre el expediente que sirve de base para solicitar el reconocimiento.

Salto al vacío

En ese momento, el hombre inició una carrera por el pasillo hacia el balcón y se disponía a saltar al vacío por encima de la barandilla, cuando la rápida intervención de un agente de la local y otro de la nacional permitió sujetarlo para impedir que cayera.

Según recoge la propuesta de felicitación, impulsada por el intendente general jefe de la Policía Local de Sagunt, Rafael de Manuel, con el visto bueno de la concejala del área, María José Carrera, «la actuación, implicación, riesgo y colaboración de los agentes, cada uno en su faceta, hizo posible que el servicio finalizara con un resultado óptimo, culminado con la detención de estas dos personas y, lo más importante, salvando la vida al detenido al evitar que se arrojara de cabeza al vacío desde una altura de un segundo piso, poniendo para ello en riesgo sus propias vidas».

Valor personal

Este «buen desempeño profesional» estuvo acompañado en esta intervención por el «sobresaliente valor personal» y una «conducta ejemplar» que hace merecedor al agente de esta felicitación pública, a la que el pleno dio este jueves luz verde por unanimidad.

Distintivo blanco

También en esta sesión estaba previsto que se sometiera a votación la solicitud de concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco para cuatro agentes que han cumplido 25 años de servicio. Sin embargo, por un problema en el procedimiento, según desveló el alcalde, Darío Moreno, a requerimiento del secretario municipal, este asunto se tratará en un próximo pleno, cuando se hayan cumplido todos los requisitos del procedimiento. Estos agentes son José Domínguez, Laura Blanco, Carlos Duet y Mario Gómez.