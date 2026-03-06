La Plataforma pel Territori aumenta la presión para que las fotovoltaicas de VW se hagan en el puerto de Sagunt
La entidad cívica impulsa la campaña “Salvem Montíber–fotovoltaicas al puerto marítimo” y pide una reunión urgente cn la APV
La Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre ha aumentado su presión para que la fotovoltaica que alimentará a la gigafactoría de Volkswagen se haga dentro del puerto marítimo de Sagunt, como reclamó el mismo pleno del ayuntamiento. Aunque, como informó Levante-EMV, esta opción ya ha sido descartada por la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, la entidad cívica insiste en sus planteamientos para así impedir que esas plantas solares se hagan en suelo agrícola de la localidad, como está previsto.
Así, reclama que "se estudie formalmente la instalación de la planta solar en suelos portuarios ya transformados, evitando así su implantación en terrenos agrícolas de alto valor productivo y paisajístico del entorno de Montíber".
Según la Plataforma, el debate ya no puede quedarse en declaraciones políticas y remarca que “si existe suelo industrial disponible, no tiene ningún sentido ocupar suelo agrícola”.
Para abrir este debate técnico, la Plataforma anuncia varias iniciativas: Solicitar una reunión urgente con la Autoridad Portuaria, pedir al Ministerio y a la Generalitat que insten a estudiar la alternativa portuaria y exigir transparencia sobre la planificación energética de la gigafactoría.
La organización recuerda que esta última instalación "representa una oportunidad industrial histórica para la comarca", pero advierte que "la transición energética no puede convertirse en una nueva presión sobre la huerta y el paisaje".
Paralelamente, la Plataforma lanza la campaña ciudadana “Salvem Montíber–fotovoltaicas al puerto marítimo”, que comienza con la distribución de pegatinas y carteles reivindicativos para visibilizar el apoyo social a esta alternativa que pasa básicamente por instalar los paneles sobre la gigantesca carpa capaz de albergar cientos de vehículos.
La entidad concluye con un mensaje claro: “El futuro industrial del Camp de Morvedre debe construirse con energía limpia, sí, pero también con respeto al territorio”.
