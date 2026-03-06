Sagunt se une a las reivindicaciones contra la discriminación de la mujer

La unanimidad volvió a ser imposible este año en Sagunt a la hora de que el consistorio se uniera a las reivindicaciones del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada año el 8 de Marzo, y reafirmara su compromiso con la igualdad de género, la defensa de los derechos de las mujeres, su participación en la sociedad y la eliminación de la discriminación y las violencias en su contra.

El pleno debatió este asunto a partir de una moción, definida como “una reivindicación y una lucha por la igualdad real”, promovida por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). El texto fue presentado por los grupos municipales del PSOE, PP, IP, Compromís per Sagunt y EU-Unides Podem, defendido por el alcalde y concejal de Igualdad, Darío Moreno. Pero, pese a ese apoyo mayoritario, salió adelante con todos esos respaldos y el voto en contra de Vox.

“En este día rendimos homenaje a todas las mujeres que han luchado y continúan luchando por sus derechos, por la igualdad de oportunidades y por una sociedad más justa e inclusiva. Reconocemos su valentía, su resiliencia y su contribución invaluable en todos los ámbitos de la vida”, declaraba la proposición.

Así, el Ayuntamiento de Sagunt se compromete a continuar trabajando en la eliminación de todas las formas de discriminación con motivo de género y a promover políticas y acciones que fomenten la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, educativo y social, así como a impulsar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y en la vida política, social y cultural del municipio.

También a la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas. Además, se invita a toda la sociedad a sumarse a esta conmemoración y a “reflexionar sobre la importancia de la igualdad de género en la construcción de unos municipios más justos e igualitarios”.

Eliminar desigualdades

El manifiesto suscrito apuesta también por eliminar desigualdades en los entornos rurales, en el ámbito digital, en cuestiones salariales, en puestos de poder. Asimismo, aboga por la corresponsabilidad y la conciliación en lo que respecta a tareas de cuidados, que continúan recayendo mayoritariamente en las mujeres con un impacto en sus trayectorias profesionales. En definitiva, reclama alcanzar una igualdad real de oportunidades y la representación social que merecen las mujeres.

De igual modo, el consistorio muestra su disposición a “continuar trabajando en el marco de la prevención y la coeducación, la mejora del sistema de detección temprana para prevenir escaladas de maltrato, así como en la atención a las víctimas de las múltiples violencias que se ejercen contra las mujeres” en el marco de sus competencias, además de promover la transversalidad de las políticas de igualdad en el resto de las áreas de gestión y hacerlas extensibles al conjunto asociativo local y a la ciudadanía en general, poniendo todos los medios a su alcance.