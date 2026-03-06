Estas son las 25 plazas que incluye Sagunt en su oferta de empleo público
El ayuntamiento estima que necesitará un TAG, seis subalternos, un ingeniero de aguas o un técnico en prevención de riesgos laborales, entre otros
El Ayuntamiento de Sagunt ha dado luz verde a su oferta de empleo público para este año, que prevé la convocatoria a lo largo de este 2026 de los procedimientos necesarios para cubrir 25 plazas tanto de turno libre como de promoción interna.
En el primer paso, esta resolución contempla la conveniencia de incorporar un técnico de administración general (TAG) y seis subalternos dentro de la administración general, mientras que de la especial se ofrecen plazas para un ingeniero de aguas, un técnico en prevención de riesgos laborales, un arquitecto técnico, un técnico medio en nóminas, cuatro técnicos superiores en mantenimiento y un técnico superior en promoción de la igualdad.
Promoción interna
Por lo que respecta a la promoción interna, el departamento municipal de Personal, dirigido por la concejala María José Carrera, tiene previsto abrir a lo largo del presente ejercicio las convocatorias para sumar a la plantilla del ayuntamiento cinco técnicos de gestión de administración general, así como cuatro plazas de administrativo.
Retraso
Cabe precisar que esta oferta de empleo público no implica necesariamente que los procedimientos para la selección del personal se tengan que poner en marcha a lo largo de este año, ya que, sin ir más lejos, durante 2025 se convocaron varios correspondientes a ejercicios anteriores, el más lejano, que todavía está pendiente de resolverse, de 2021.
