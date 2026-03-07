Cuenta atrás para el macrotrasvase de arena de Cullera a Sagunt

El vertido de más de 1,217 millones de metros cúbicos de arena del fondo submarino de la playa de Cullera para regenerar las playas de Sagunt está cada vez más cerca, según las previsiones que manejan las autoridades y ha podido conocer Levante-EMV.

A pesar de que este pasado lunes es cuando se esperaba la llegada de la megadraga Bonny River al litoral saguntino, la embarcación vio retrasada unos días su salida hacia la ciudad desde un puerto del sur de España, justo en el lugar donde había realizado una parada técnica en un astillero para realizar labores de mantenimiento. Estos últimos trabajos ya los tenía programados tras su estancia en el continente africano, como informó este diario.

Adaptación

Sin embargo, esta operación se ha visto retrasada unos días debido al fuerte viento en la zona de Algeciras que impedía sacar la draga de dique seco, una vez finalizados los trabajos de puesta a punto. La draga, no obstante, ya estaba ayer fuera del dique seco a flote y tiene prevista su salida en dirección a Valencia este sábado por la tarde.

Preparativos

También se pone el acento en que en la misma playa de Sagunt, "ya están preparadas todas las instalaciones para permitir que la draga en cuanto llegue, pueda empezar los trabajos de vertido de arena".

Por ello, quizás, sí se tiene claro que "este retraso de unos días en la llegada de la draga no supone retrasos en el programa general de las de las obras", recalcan.