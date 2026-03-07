Las Fiestas de Moros y Cristianos de Sagunt ya son Fiesta de Interés Turístico Autonómico

Las "Fiestas de Moros y Cristianos de Sagunt" han sido declaradas Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana , según la resolución firmada por la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, que en breve saldrá publicada en el Diario Oficial de la Generalitat.

La solicitud fue presentada el pasado 11 de diciembre de 2025 por parte de la "Associació de Festes de Moros i Cristians de Sagunt" en la Dirección General de Turismo y, tras el estudio de la documentación que consta en el expediente, se ha resuelto favorablemente la concesión de la mencionada distinción, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, se trata de un distintivo que la Dirección General de Turismo concede a las fiestas, siempre que estas ofrezcan una "especial relevancia" desde el punto de vista turístico y supongan una "valoración" de la cultura y de las tradiciones populares valencianas.

Moros y Cristianos de Sagunt 2025 / Daniel Tortajada

Por su parte, Cano ha felicitado a la población de Sagunt y ha reconocido el "esfuerzo realizado por la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos de Sagunt por impulsar estas fiestas". Además, ha recalcado que "el destino cuenta con un atractivo turístico más".

"Las fiestas son un gran potencial para atraer visitantes durante todos los meses del año", ha destacado y ha añadido que son "un motor económico, social y cultural, ya que aportan singularidad a nuestro destino". Desde la Generalitat, ha remarcado, "vamos a seguir apoyando, promocionando y preservando estas manifestaciones culturales".

Una región con más de 500 fiestas de interés turístico

Asimismo, ha apuntado que "la Comunitat Valenciana cuenta ya con 510 fiestas declaradas de Interés Turístico". En concreto, 15 de ellas cuentan con el reconocimiento de Interés Turístico Internacional, 26 fiestas de interés turístico nacional, 99 de interés turístico autonómico, 127 provinciales y 230 locales.

En este sentido, ha incidido en que "nuestras fiestas son mucho más que celebraciones, son la materialización de nuestra identidad y el reflejo de nuestra historia". Al hilo, ha subrayado que las tradiciones festivas "representan la esencia de lo que somos y aportan autenticidad, singularidad y excelencia a nuestro territorio".

A su juicio, este tipo de manifestaciones culturales "nos hacen más competitivos como destino turístico porque nos hacen únicos, ya que solo aquí el visitante puede disfrutar de estas celebraciones tan arraigadas en nuestra cultura".

Moros y Cristianos de Sagunt 2025 / Daniel Tortajada

Las fiestas de Moros y Cristianos de Sagunto en honor a la Virgen del Remedio se celebran, desde su inicio en 1989, el último fin de semana de septiembre y primero de octubre. Destacan las "Embajadas" y la "Gran Entrada", que tienen lugar en el Teatro Romano y en el casco antiguo de Sagunto; y el "Despullament del Moro", conversión del embajador moro al cristianismo que tiene lugar en la histórica Iglesia del Salvador, tras la ofrenda a la Virgen del Remedio. También son parte de la fiesta la cena de ollas saguntinas y el tradicional juego de cartas del "bolot".

"Fiesta singular"

Por su parte, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha destacado, en un comunicado, que esta distinción "reconoce el esfuerzo conjunto de la Asociación de Moros y Cristianos de Sagunt, de las comparsas, de las personas que han impulsado y cuidado la fiesta desde sus inicios y de todas las generaciones que han contribuido a hacerla crecer".

Noticias relacionadas

El presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Sagunt, Patrick Salvador, ha agradecido el "gran trabajo y la gestión" de muchas personas e instituciones implicadas. "Nuestra fiesta es singular por muchas cosas, y este reconocimiento lo pone en valor. Próximamente anunciaremos un acto especial para celebrar este hito, contamos con todos vosotros", ha dicho.