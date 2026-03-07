Esta es la mejor oferta en la subasta judicial de un piso en pleno centro de Sagunt

Los tiempos en los que se quedaban desiertas las subastas judiciales de viviendas en Sagunt para el pago de las deudas, casi siempre hipotecarias, de sus propietarios han quedado atrás. Así lo demuestra el reciente procedimiento que ofrecía un piso en pleno centro del núcleo histórico, concretamente en el número 3 de la plaza Cronista Chabret.

La vivienda de 75 metros cuadrados se había tasado en algo más de 195.000 euros, es decir, unos 2.603 euros por metro cuadrado. Pues bien, cerrado esta semana el plazo de pujas, la subasta ha recibido 100.000 como la oferta más alta, lo que representa algo más de 1.333 euros por metro cuadrado.

Oportunidades de negocio

No solo los inmuebles residenciales están sujetos a esta fórmula del cobro de deudas y también con otro tipo de propiedades se ha notado un mayor interés por parte de los compradores que utilizan esta vía en la búsqueda de oportunidades de negocio.

Es el caso de una cafetería de unos 80 metros cuadrados en la calle Diagonal del Port de Sagunt, que salió a subasta por casi 240.000 euros para hacer frente a una deuda de su propietario de algo más de 115.000 euros. La puja más alta rozó los 120.000 euros, justo la mitad del valor de salida, de tal forma que, a falta del aval judicial, el inmueble se adjudicará a este postor al cumplir dos de los principales requisitos, que son alcanzar el 50 % del precio y cubrir las obligaciones pendientes de pago por el anterior dueño.

Otra cafetería

Parecido éxito tuvo otro procedimiento convocado para un establecimiento del mismo tipo, en este caso en la calle Virgen de los Desamparados. Se trata de un bar de 87 metros cuadrados, que se valoró en 118.000 euros, su subasta debía cubrir una deuda de sus propietarios de 150.000 euros y por el que se ofreció una puja más alta de 43.000 euros.