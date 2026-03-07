De aquí sacó Sagunt los ingresos de récord en 2025 y así gastó el dinero

"Los números son muy buenos, especialmente porque confirman la tendencia positiva de los últimos años, cuando la gestión económica ha sido responsable y con una fiscalidad baja, pero también ambiciosa". Así valora el concejal de Hacienda de Sagunt, Toni Iborra, el resultado de la liquidación de 2025, que marca máximos históricos en el capítulo de ingresos con 98,8 millones de euros y se queda solo por detrás de 2023 en los gastos, que rozaron el pasado año los 87 millones de euros.

Fachada del Ayuntamiento de Sagunt. / Daniel Tortajada

De esta forma y después de la aplicación de todos los ajustes contables, el cierre del ejercicio arroja un superávit por encima de los 5 millones de euros. Con la intención de dar cuenta de este balance en el próximo pleno, el gobierno local espera que también en esa sesión se empiece a definir el destino del remanente, que servirá de "apoyo a inversiones como la repavimentación de calles", según adelanta el edil socialista.

Ejecución

Las cifras de la liquidación revelan también un alto porcentaje de ejecución respecto al presupuesto, con el tradicional asterisco en las inversiones, que en las previsiones definitivas rozaban los 39,5 millones de euros, pero se quedaron en poco más de 5,8 millones, un nivel muy similar al del año anterior. Sobre este aspecto, el edil reconoce que "no es fácil" llevar adelante este capítulo, ya que "nos encontramos con la dificultad de los procedimientos de contratación", como las licitaciones desiertas como consecuencia del rápido encarecimiento de algunos materiales.

Más allá de este indicador, los grandes números en las obligaciones a las que tuvo que hacer frente la hacienda local reflejan que, por vez primera desde 2017, los gastos corrientes (35,9 millones) superaron al desembolso vinculado con el personal (35,4 millones). Además, las subvenciones que el Ayuntamiento de Sagunt repartió durante el pasado ejercicio rebasaron los 4,2 millones de euros, casi 700.000 euros más que el año anterior, mientras que a la amortización de préstamos y el pago de intereses dedicó algo más de 5,1 millones de euros, nivel muy similar al de 2024.

Deuda viva

Sobre este aspecto, el informe de intervención deja la deuda viva en los 24,2 millones de euros, casi 1 millón por encima el ejercicio previo, lo que eleva su porcentaje de endeudamiento hasta el 28,8 %, muy lejos del 75 % o el 110 %, que marcan los límites para tener que adoptar medidas drásticas en la reducción de este pasivo.

Noticias relacionadas

IBI

En el capítulo de ingresos, la principal fuente de financiación en 2025 fueron los impuestos directos con casi 36 millones de euros, de los que más de 24,8 millones fueron del IBI. Los 31,2 millones en subvenciones de libre disposición procedentes de otras administraciones, 23,7 millones de los cuales se correspondieron con las transferencias del Estado; los 14,5 millones de tasas y precios públicos; así como los 7,1 millones en ayudas para acometer obras, casi 5,8 millones de ellos de fondos europeos, fueron las otras principales entradas en las arcas municipales durante el pasado año.