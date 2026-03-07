Dos décadas de hermanamiento de Sagunt con una ciudad francesa

Sagunt ha mostrado su voluntad de continuar manteniendo vivo el hermanamiento que mantiene con la ciudad francesa de Millau. Este ha sido el espíritu de la moción que se aprobó en el último pleno del Ayuntamiento de Sagunt, ya que el próximo 18 de marzo se cumplen 20 años de la firma del protocolo entre ambas ciudades, siendo alcaldesa de Sagunt, Gloria Calero, y alcalde de Millau, Jacques Godfrain.

Por este motivo, el pleno ha aprobado este documento con motivo del 20 aniversario. La proposición fue llevada al pleno por PSOE, PP y EU-Unides Podem y fue aprobada con los votos a favor de PSOE, PP, Vox, Compromís per Sagunt y EU-Unides Podem, mientras que IP se abstuvo.

Objetivo común

Bajo el título de ciudades hermanadas, Millau y Sagunt se marcaron en 2006 un objetivo común: colaborar y cooperar en el desarrollo cultural, social y económico de sus comunidades. Asimismo, querían promover la tolerancia, la empatía y el respeto a la diversidad cultural, lingüística y social, reforzando el compromiso con los derechos humanos como valores universales.

Este hermanamiento es, en esencia, la prolongación natural de vínculos antiguos, la latinidad, una órbita cultural compartida, la pertenencia histórica de ambas ciudades a la Corona de Aragón, y de vínculos más recientes, encarnados en la presencia en Millau y su región de una significativa comunidad de origen español fruto de los procesos migratorios del siglo XX.

Asimismo, se fundamenta en una proximidad geográfica y estratégica, con la presencia en ambas ciudades de grandes infraestructuras: Millau, con su emblemático Viaduc de Millau, se ha convertido en un puente entre el norte y el sur de Europa; y Sagunto, con su puerto marítimo, una puerta al Mediterráneo y un enclave estratégico donde las conexiones marítimas y terrestres, como el Corredor Mediterráneo o el Cantábrico, se dan cita.

Acciones

A lo largo de 20 años, este compromiso ha cristalizado en diversas acciones. Se han organizado numerosos intercambios estudiantiles, donde jóvenes de ambas ciudades han convivido con familias anfitrionas, participando en actividades formativas y culturales, y reforzando el aprendizaje del idioma y la cultura de cada territorio. También se han desarrollado 4 eventos culturales y gastronómicos, como ferias y exposiciones artísticas, que han permitido compartir patrimonio, gastronomía local y expresiones culturales ante la ciudadanía de ambos municipios.

Asimismo, se han realizado encuentros y reuniones de trabajo destinadas a cooperar en los ámbitos turístico y económico, generando oportunidades de crecimiento y promoción para ambas poblaciones. También en el plano institucional, se han mantenido visitas oficiales para intercambiar experiencias, analizar proyectos de interés común y fortalecer los lazos entre Gobiernos locales.

En este 20º aniversario, el Ayuntamiento de Sagunt reafirma su compromiso de seguir profundizando en esta relación ejemplar, convencido de que la cooperación entre ciudades es una herramienta esencial para fortalecer la democracia, la cohesión social y el proyecto europeo. También para contribuir a un mundo más cercano y fraternal, basado en el conocimiento, la comprensión y el respeto a la diversidad.

Ambas ciudades manifiestan su deseo de que este aniversario no sea solo una conmemoración del pasado, sino un renovado impulso hacia un futuro compartido de amistad, prosperidad y solidaridad entre Sagunto y Millau.