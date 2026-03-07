Sagunt reivindica los monumentos falleros con una Federación de sección Especial

Con el objetivo de poner en valor los monumentos falleros, Sagunt crea su primera Federación de fallas de sección Especial. Así se anunció este jueves por parte del presidente de la nueva entidad, Nino López, y por los representantes de la seis fallas que la componen: Plaça Rodrigo, el Palleter, la Marina, la Victòria, Eduardo Merello y la Palmereta.

Una iniciativa que se lleva meses gestando por parte de estas comisiones, después de importantes jornadas de trabajo y estudios para su constitución. La finalidad es bien clara: "queremos visibilizar nuestras fallas, dotarlas de la relevancia que tienen y reivindicarlas como lo que son, la base y la esencia de esta fiesta". "Muchas veces se prioriza en otros aspectos y se deja en un segundo lugar la falla que se va a plantar, cuando consideramos que esta es lo principal y para defenderlo se ha creado esta federación", insistía López. A lo que añadía como necesario, "dar a conocer a los artistas falleros que tenemos y valorarlos como merece su trabajo, que a veces son los grandes olvidados".

Acto de presentación de bocetos / Federación fallas de Especial

A años luz de otros

Desde la nueva Federación de fallas de sección Especial se piensa que "estamos a años mil respecto a los monumentos que se plantan en otras localidades de igual o menor importancia que Sagunt, ya que las fallas que allí se plantan (Gandía, Denia, Alzira...) duplican nuestros presupuestos" y esto sucede, por la importancia que le dan a las fallas y la apuesta clara que se hace por ellas; aquí no sucede lo mismo", comentaba el presidente, una reflexión que abren a todas las comisiones que forman parte de la FJFS.

Matinal Motera. / Federación fallas de Especial

Estas seis comisiones se muestran fuertes y decididas al cambio, a la puesta en valor de los monumentos, además de autorizadas para hacerlo, explicaban a Levante-EMV, ya que "las seis representamos más del 50% del censo y nuestra inversión en fallas también supera el 50% del total". Cabe recordar que este año la fallas de Morvedre invertirán en monumentos 658,450 euros, mientras que la aportación de estas seis comisiones a esta partida es de 364.500 euros, más de la mitad.

Acciones

Aunque de momento, están definiendo muchas de las acciones que llevarán a cabo como Federación de fallas de sección Especial, remarcan que todas ellas se realizarán bajo el marco legal y de pertenencia a la Federación Junta Fallera de Sagunt, integrada por 30 comisiones, entre ellas las seis que se integran en la nueva entidad creada.

Sin embargo, ya se han podido conocer algunas de las que se han desarrollado antes de constituirse como fue la presentación de bocetos, que la realizaron en solitario respecto al resto de fallas, bocetos que también firmaron parte de la Exposición del ninot junto al resto de comisiones de FJFS. Otro ejemplo fue la Matinal Motera a beneficio de Afacam.

Otro de los aspectos que preocupa es la valoración de los monumentos por parte de los jurados, Desde la nueva federación se va a reivindicar la profesionalización o preparación de este jurado para que la valoración sea más justa y con mayor criterio. Para ello, han anunciado que realizarán cursos de formación de jurados, charlas y encuentros con esta temática.