Sagunt sube su apuesta por el tren de pasajeros al Port

La unanimidad en Sagunt a la hora de reclamar la conexión ferroviaria para pasajeros con el núcleo del Port volvió a ratificarse en la sesión plenaria de esta semana. Fue a raíz de una moción presentada por Iniciativa Porteña, que insta al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible a incluir esta infraestructura en el plan de inversiones para el servicio de Cercanías en la Comunitat Valenciana, que abarca desde este 2026 hasta 2030.

El portavoz segregacionista, Eduardo Márquez, lamentó que la ausencia de referencias a esta reivindicación en el documento demuestra que "el tren al Puerto es el gran olvidado", al tiempo que admitió que "ya estoy hasta la coronilla de los problemas técnicos", en referencia a los argumentos que se repiten desde el ministerio para no atender esta reclamación histórica. "No estamos hablando de una obra de ingeniería que pasará a la historia -recalcó-, ni de tener trenes cada 5 minutos, sino de disponer, en un núcleo de casi 50.000 habitantes, de un servicio fiable para ir y venir de València".

Documento oficial

Además de solicitar una reunión con los responsables ministeriales para mostrarles las evidencias sobre la necesidad de ofrecer al Port de Sagunt un transporte de alta capacidad, ya sea "Cercanías o metro", el concejal de IP pidió como primer paso que esta reivindicación "figure en un documento oficial", como prueba de que "nos toman en serio". Y es que "nos parece demencial" que las únicas opciones de movilidad sean "un autobús interurbano", que resulta "insuficiente", pese a admitir que "ahora funciona medianamente bien", y el coche particular.

Votación unánime en un reciente pleno de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Márquez también hizo referencia durante el pleno a la posibilidad de dejar una reserva para el transporte de pasajeros en la estación intermodal que se construye en Parc Sagunt II. Para cerrar el debate, el segregacionista sentenció que "el tren al Puerto es viable y necesario y lo será todavía más a medida que se desarrolle la actividad en la gigafactoría" de PowerCo.

Estudio de viabilidad

En su turno de réplica, el concejal de Movilidad Urbana, Javier Raro, propuso dos enmiendas de adición que fueron aceptadas. La primera consistía en reclamar al Consell la actualización del estudio que, en 2015, redactó INECO para evidenciar la viabilidad de esta infraestructura con una modesta inversión. "Cada vez que lo presentamos en el ministerio o en la Generalitat nos dicen que está desfasado, porque la red ahora está saturada y no hay surcos, así que lo mejor sería renovarlo", apuntó el portavoz socialista.

El otro añadido al acuerdo fue solicitar también a la Generalitat que retome la redacción del Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de Valencia (PMoMe), "adaptándolo a las necesidades de la ciudad e incidiendo en las mejores soluciones para Puerto".

Sin plan estratégico

Desde Compromís también tomaron la palabra para lamentar que Sagunt no disponga de un plan estratégico de comunicación para pasajeros. "No sé los datos que tiene el ayuntamiento -señaló la portavoz Maria Josep Picó-, pero miles de personas se trasladan diariamente a València y Castelló sin tener a su alcance un transporte público de calidad".

Además de recordar que su formación ha reivindicado el tren al Port en les Corts y el Congreso, la valencianista lamentó el desarrollo de la ciudad "a dos velocidades", ya que "vamos a tener una gran estación intermodal, como parte de las infraestructuras industriales de primer nivel, pero la ciudadanía se está quedando detrás a la hora de disponer de un buen transporte público".

Noticias relacionadas

Seguridad ferroviaria

El pleno de esta semana también dio luz verde, con alguna pequeña modificación, a la propuesta de Vox para el refuerzo de la seguridad y el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias que se asientan en Sagunt, como respuesta al previsible incremento de las modalidades y la exigencia operativa.