La exigencia de igualdad y justicia para las mujeres tomó las calles de Sagunt

Sagunt volvió a teñirse de reivindicación feminista este 8 de marzo con una manifestación que reunió a unas mil personas en las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y reclamar avances reales en materia de igualdad. La movilización convocada por la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre reunió a personas de todas las edades de distintos municipios, así como a distintas autoridades municipales.

Durante el recorrido, las consignas en favor de los derechos de las mujeres se combinaron con la música de la batucada Haranna, que se sumó a la marcha de forma voluntaria y acompañó a los asistentes, contribuyendo a reforzar el carácter participativo y reivindicativo de la jornada.

La protesta culminó con la lectura del manifiesto del 8M, que este año estuvo a cargo de dos estudiantes del instituto Clot del Moro, evidenciando así la implicación de las generaciones más jóvenes en el movimiento feminista.

El texto, centrado este año en la denuncia de la impunidad de las élites frente a las violencias machistas, subrayó que el feminismo es también una exigencia de justicia frente a un sistema que, según denunciaron, protege a quienes acumulan poder y recursos. En el manifiesto se criticó una “justicia de dos velocidades” que castiga con mayor dureza a las personas vulnerables mientras diluye la responsabilidad de quienes cuentan con influencia y dinero, y se reivindicó una transformación social que garantice reparación, memoria y verdad para las víctimas.

Así fue el 8M en Sagunt / Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre

"Exigimos que ninguna fortuna sea suficientemente grande para encubrir un crimen. Que ninguna influencia sea suficientemente poderosa para silenciar a una víctima. Que la impunidad deje de ser el privilegio de quienes ya lo tienen todo", subrayaron. "Hoy, 8 de marzo, salimos a la calle por todas las que hablaron y no fueron escuchadas. Por las que todavía no se atreven a hablar. Por las que el sistema traicionó dos veces: primero cuando las hicieron daño, y después cuando no las creyó. No pedimos favores. Exigimos derechos", remarcaron.

"El feminismo vuelve a coger fuerza"

Desde la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre valoraron de forma muy positiva el desarrollo de la jornada y la participación lograda. “Alrededor de mil personas participaron en la movilización, una cifra muy buena que demuestra que el feminismo vuelve a coger fuerza en las calles de la comarca”, señalaron desde la organización. Asimismo, destacaron el ambiente vivido durante la tarde, marcado por la convivencia y la participación colectiva. “Vivimos una tarde con un ambiente familiar y festivo, en la que personas de distintos municipios del Camp de Morvedre salieron juntas a reivindicar la igualdad y los derechos de las mujeres”, indicaron.

La coordinadora también quiso agradecer el respaldo recibido por parte de la ciudadanía. “Queremos agradecer a toda la comarca el apoyo y la participación, que evidencian que existe un gran compromiso con la igualdad desde numerosos sectores de la sociedad local”, concluyeron.