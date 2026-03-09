La fiesta fallera empieza a tomar las calles de Morvedre
La predicción de lluvias ha hecho guardar a cubierto los primeros remates y ninots pero las carpas ya provocan cortes de tráfico
La fiesta fallera empieza a tomar las calles del Camp de Morvedre, sobre todo, con la instalación de carpas que ya cortan calles de los dos núcleos de Sagunt y la suspensión del aparcamiento en zona azul (ORA).
Aunque el pasado fin de semana empezaron a llegar remates y ninots a comisiones de sección Especial y Primera, las predicciones meteorológicas de que lloverá tanto este martes como este miércoles han hecho extremar precauciones y guardarlos a cubierto.
Esto último es lo que han hecho, por ejemplo, en La Victòria y Luis Cendoya. En esa primera demarcación, esta mañana se notaba el ajetreo, con todos los preparativos en la misma carpa, así como en la instalación de una churrería.
Permisos
De hecho, estos recintos falleros con instalaciones eventuales son los que primero tenían permiso para instalarse mientas los que no incluyan ninguna de estas estructuras podrán cortar la vía a partir de las 8 horas de este martes 10 de marzo.
A lo largo de la semana, la actividad se incrementará de cara a la 'plantà' oficial que tendrá lugar este sábado, de modo que el domingo pueda estar todo listo a primera hora de la mañana, cuando empiece a pasar el jurado.
