Gilet dedica a Conchita Salvador su nuevo centro cultural en un peculiar 8M

El Ayuntamiento de Gilet conmemoró el Día Internacional de la Mujer poniendo en valor la figura de Conchita Salvador (Gilet, 1889), actriz de teatro, cantante de zarzuela y tiple cómica vinculada al teatro lírico español de comienzos del siglo XX. Por este motivo, el consistorio decidió dar su nombre al nuevo Centro Cultural, ubicado en el edificio de las antiguas escuelas del municipio, e incluyó este acto en su programación del 8M.

Tras inaugurar el local, se dio a conocer su trayectoria en el Centro Cívico con una intervención del cronista oficial que sacó del olvido a la gran artista, Kike Soriano, para luego dar paso a un recital de zarzuela centrado en una de las obras que ella había llevado a escena, 'La Corte del Faraón'; un trabajo que estuvo a cargo de l’Agrupació Lírica Segorbina.

Nacida en Gilet a finales del siglo XIX, Conchita Salvador desarrolló su carrera artística en distintas compañías teatrales especializadas en zarzuela y comedia musical, como informó en su día Levante-EMV. Destacó especialmente por su vis cómica, su expresividad escénica y su capacidad interpretativa en papeles característicos del llamado género chico, uno de los formatos más populares del teatro musical español de la época.

A lo largo de su trayectoria participó en el estreno de obras muy conocidas del repertorio lírico español, como “La corte de Faraón”, del compositor valenciano Vicente Lleó, o “El carro del sol”, de José Serrano. Además, fue la actriz principal de la zarzuela “El género alegre”, consolidándose como una intérprete destacada dentro del panorama teatral de su tiempo.

Como tiple cómica, Salvador interpretó numerosos papeles en zarzuelas y revistas musicales, géneros que gozaban de una enorme popularidad en los escenarios españoles y americanos durante las primeras décadas del siglo XX. Su actividad profesional la llevó a actuar en distintos teatros y compañías, participando en producciones que requerían una gran versatilidad artística, combinando interpretación, canto y presencia escénica.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Gilet reconoce la trayectoria de una artista nacida en el municipio que contribuyó a la difusión de la zarzuela y del teatro musical español, al tiempo que recupera y pone en valor la memoria de mujeres que formaron parte de la historia cultural.

El nuevo Centro Cultural Conchita Salvador, situado en las antiguas escuelas, se convertirá en un espacio dedicado a la actividad cultural, educativa y social del municipio, y pretende ser también un lugar de encuentro para las asociaciones y la ciudadanía.