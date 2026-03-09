Morvedre se vuelca con el 8M

La jornada reivindicativa y de celebración del 8-M se extendió por toda la comarca del Camp de Morvedre este fin de semana. Varios son los municipios que han llevadO a cabo actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Uno de ellos fue Faura, donde la novedosa comida-tardeo, de carácter benéfico, congregó a decenas de mujeres en un evento central en el polideportivo, que generó "proximidad, hermandad y convivencia, compartiendo mesa, conversación y compromiso”, contaba la concejala de la Mujer, Mari Ángeles Ramírez.

La programación del 8 de marzo se extenderá a marzo y a abril. El 22 de marzo tendrá lugar un taller de rumbas y sevillanas en La Protectora, y el 28 de marzo se ofrecerá una masterclass de zumba en el parque de La Canaleta, ampliando así las propuestas lúdicas y participativas vinculadas al 8M. Además, próximamente, el ayuntamiento tiene previsto ofrecer una tarde literaria con la escritora Anna Moner.

En Benifairó de les Valls se convirtió este domingo en la sede de la Quedada internacional de mujeres, conocida como Asaltamontes Female. Un evento que se celebraba de forma simultánea en 10 países y más de 40 ciudades de todo el mundo, uniendo a mujeres de diversas culturas bajo un mismo propósito: el deporte en la naturaleza. Un trail running o mañana de senderismo que comenzó desde el ayuntamiento.

También hubo reconocimientos a varias mujeres de la localidad, una exposición sobre feminismo , una comida por la igualdad y lectura de poemas, entre lo más destacado.

Más actos

En Canet, una de las citas más importantes de la semana tuvo lugar el sábado, con la representación de la obra de teatro ‘Yo solo quiero irme a Francia’, dirigida por Elisabeth Larena y protagonizada por la popular actriz María Galiana, conocida por su papel de Herminia en la serie Cuéntame cómo pasó.

El domingo 8 comenzó con ‘La ratita’ (Títeres La Matallina), un cuentacuentos por la igualdad en la Casa de los Llano (11:30 h). Por la tarde, el Auditori acogió el Concert de la Dona, a cargo de la Rondalla Sant Pere.

En Petrés, uno de los eventos más llamativos fue la exposición de pintura de María José Fraga "Nankuu-nai-sa". La primera de las muestras que acogen las caballerizas del Castillo después de su inauguración. Una muestra de "expresionismo abstracto" que llenó el nuevo espacio cultural, con la que se invitó a disfrutar de la vida. Además, el 8 de marzo hubo música y actividades para los niños.

También hubo acto central en Torres Torres con la lectura de un manifiesto a favor de las mujeres y de las políticas de igualdad. En la conmemoración se repartieron rosas de jabón a las asistentes, además de chocolate para todo el mundo. La música y la pólvora amenizaron el acto.

Dentro de la Baronia cabe destacar Estivella, donde se recuperó y dió visibilidad a una mujer que dejó una honda huella en la Barcelona de 1918: Amàlia Alegre, la vecina que encabezó una espontánea pero larga revuelta exclusivamente de mujeres de consecuencias insospechadas. Pero también Gilet y su homenaje a Conchita Salvador (Gilet, 1889), actriz de teatro, cantante de zarzuela y tiple cómicaa la que dedicó su nuevo Centro Cultural, as como un recital de zarzuela.

Reconocimientos

En Quartell, el 8 M ha servido de reconocimiento a algunas de sus mujeres más destacadas. Calles y plazas de la localidad han sido resignificadas de forma temporal con placas que incluyen el nombre de mujeres del pueblo de todas las edades que dejan huella en su día a día: Regina Ferrer Sanchis, Emília Queralt Mora, Lola Los Santos, Maria José Martí y Adela Cueco, Palmira Benajas, Roser Obrer Marco, Laura Sanchis, África Fernández Verdejo.

En Benavites, la programación ha arrancado este lunes con un taller sobre la protección de la identidad, continuará este miércoles con la presentación del libro 'El secreto de los Ribera' de Eva Vida y acabará el viernes 13, con un recital de música contemporánea (piano, cello y voz), con temas actuales, que estará seguida de una merienda .