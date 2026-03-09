Conoce el plan de Sagunt para perpetuar la Senda Blava

El Ayuntamiento de Sagunt no se ha conformado esta vez con la limpieza y los pequeños arreglos que se vio obligado a realizar en la Senda Blava, tras el paso de la borrasca Harry. Después de que este temporal dejara muy dañado este transitado paseo entre las playas del Port y Canet d'en Berenguer, el gobierno municipal ha pedido autorización a la Demarcación de Costas de València para ampliar las actuaciones que hagan más duradera esta infraestructura, que se ejecutó en 2020.

La borrasca Harry se llevó la mitad del material depositado en los arreglos del pasado año

El consistorio ya obtuvo permiso hace unos meses para "remover" sedimentos depositados por la dinámica litoral en el tramo del sendero más próximo al Port de Sagunt, en uno de los ramales del delta, para su utilización en el talud recayente en la mar, "al objeto de minimizar la erosión". Este trámite también sirvió para instalar la señalización nocturna a lo largo del recorrido con luminarias de baja intensidad, sin necesidad de tendido eléctrico ni obra civil, según recogía expresamente el documento.

Efectos de la borrasca

Menos de un año después, el paso de la borrasca Harry erosionó el talud de la Senda Blava y aumentó el depósito de sedimentos en la parte sur de la desembocadura del río Palància, según comprobó el personal del departamento municipal de Medio Ambiente durante una serie de visitas.

Estado en el que quedó la senda blava tras el reciente paso de la borrasca Harry. / Daniel Tortajada

Según estas inspecciones, los mayores desperfectos se acumulan en la zona sur, donde "la erosión ha retirado más o menos la mitad del material aportado en la obra de 2025. La mayor parte del tramo conserva algo de sedimentos junto a las traviesas del sendero", con dos subtramos de unos 40 metros de longitud en los que "ya no quedan piedras y las traviesas han quedado descubiertas", con el riesgo de que, "si no se actúa, acabarán descalzadas".

Erosión marina

Frente a este panorama, desde el consistorio se ha solicitado a Costas que, en defensa de la Senda Blava frente a los daños por la erosión marina, "se aporte material de tipo pedregoso costero". Especifica que deben tratarse de piedras con un diámetro máximo de unos 20 centímetros.

Estos sedimentos procederían, en caso de obtener la autorización, del ramal sur de la desembocadura del Palància, donde "hay una zona con forma de trapezoide en la cual la morfología del terreno es ondulada e irregular, acumulándose agua en algunos puntos. Hay presencia de vegetación. La cota de la mota (o berma) de piedras sedimentadas, donde ya no llegan las olas en condiciones normales, es superior a la cota de la Senda Blava, por lo que el desagüe al mar del río es difícil y produce desbordamientos hacia el sur por la avenida Mediterráneo".

Sin refinar

El depósito de estas piedras se realizará de norte a sur, de tal modo que "el plano de la senda se prolongará desde la traviesa de madera lateral hacia el mar en unos 2 o 2,5 metros. El talud resultante hacia el mar no se refinará. Se acopiará quedando con la pendiente natural que admita este material", según recoge la solicitud municipal.

Cantidad

Entre los datos que aporta este expediente, además de que la autorización se pide por cuatro años por "la agilidad ante eventualidades", es que el volumen de sedimentos estimado es de unos 2.000 metros cúbicos. De esta forma, "el ayuntamiento puede actuar cuando sea conveniente y puede planificar la contratación de las obras necesarias".