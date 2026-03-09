Segart frena el deterioro de su castillo con una actuación histórica

El Castillo de Segart ha acogido una actuación histórica, ya que "nunca antes se había intervenido en este bien patrimonial del siglo XIII", como explican desde el ayuntamiento. Esta situación había llevado a la fortaleza a un estado lamentable y ruinoso, con un importante riesgo de derrumbe que ha puesto en alerta tanto a la administración local como a la autonómica.

Después de muchas reivindicaciones, que vienen produciéndose desde 2021, el ayuntamiento ha conseguido que se actúe y que se logre frenar parte del alarmante deterioro que padece.

Tras la redacción de un plan director, se han desarrollado dos fases de actuación cuyo objetivo ha sido la consolidación de las dos torres, que presentaban prioridad. Una de ellas presentaba incluso un agujero que hacía temer lo peor: El desmoronamiento de alguna de sus partes. Para evitarlo, se ha rellenado el hueco con tapial y se ha estabilizado su base con los materiales caídos, lo que ha permitido una reconstrucción bastante fidedigna, según explicaba a preguntas de Levante-EMV la concejala de Patrimonio, Ana Valiente.

El mismo procedimiento se ha seguido para consolidar la torre II, a la que también se ha reforzado la base. "La estabilización de las estructuras era necesaria para evitar riesgos de desprendimientos", comentaba la edila.

El alcalde muestra una de las torres donde se ha actuado. / Daniel Tortajada

Otras actuaciones e incógnitas

A estos trabajos se han sumado los de limpieza, ya que en los lienzos de ambas torres había cruces pintadas que se han eliminado. También se ha reparado toda la estructura interna que presentaba oquedades y que suponían incrementar el riego de caída de parte del conjunto.

Por otro lado, se han mejorado los accesos al castillo por la senda, aunque ha sido algo provisional para los trabajos, pues la adecuación del camino para llegar a la fortaleza se recogerá en otra fase.

Incógnitas

Esta intervención ha abierto la puerta a muchas incógnitas que se despajarán con una nueva campaña arqueológica. Se sospecha que las torres estuvieron conectadas a través de un muro perimetral que en la actualidad está desaparecido.Y es que tal y como denunció en su día el presidente de la asociación histórica de Segart, José Ramón Carbonell, "el conjunto patrimonial estaba compuesto además por una muralla, casi inexistente, de la que apenas quedan restos, ya que parte de sus piedras fueron utilizadas antaño para la construcción de bancales, mientras que otras han sido pasto del desgaste y de los años".

Además de la muralla, esta nueva campaña que se va a solicitar y que recoge el plan director, también espera desvelar si el castillo tenía tres o cuatro torres. La tercera será objeto de una tercera fase de actuación. Aunque de esta no cabe duda de su existencia porque es visible a día de hoy, sí se cuestiona que hubiera una cuarta torre, de la que de momento, no se tiene constancia, aunque algunos vecinos sostienen que es muy peculiar un castillo solo con tres, pese a que no hay indicios de otra por ahora.

Detalle de los trabajos en una torre. / Daniel Tortajada

Sin fondos

De momento, el ayuntamiento no dispone de fondos para afrontar una tercera fase destinada principalmente a consolidar la torre III, ni tampoco para emprender una nueva excavación arqueológica. Por ello, está a la espera de nuevas subvenciones y ayudas que permitan continuar con la puesta en valor de esta fortaleza de origen musulmán, situada en lo alto de un cerro desde donde se pueden divisar tanto la sierra Calderona y la Baronia como el mismo pueblo de Segart; un lugar que en su momento fue uno de los castillos más bonitos de la comarca, por todo el encanto natural que lo rodea.