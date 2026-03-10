El aumento del caudal y la previsión de más lluvias lleva a abrir la presa de Algar
La CHJ ordenó el domingo una apertura que deja las mejores estampas del río en su cuenca baja
El agua acumulada en el embalse del Regajo a finales de la semana pasada tras las lluvias en la sierra d'Espadán y la previsión de más precipitaciones para este martes y este miércoles ha llevado a la apertura de compuertas tanto de esta presa como de la de Algar de Palància.
Desde el pasado domingo, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha optado por estos desembalses, después de que las precipitaciones en días previos dejaran abundantes lluvias en la sierra d'Espadán y dispararan también las aguas procedentes de dos afluentes que llegan a la presa de Algar por debajo del Regajo: la Rambla de Azuébar y el conocido como "río Chiquico".
A primera hora de esta tarde, desde el Regajo se estaban desaguando 150.000 litros por minuto y desde el de Algar, algo más, 200.0000, según los datos oficiales de la CHJ.
Aun así, el primero se mantenía con 4.88 hectómetros cúbicos y estaba al 81,66% de capacidad, mientras el segundo continuaba con 0,72 hectómetros cúbicos, una última cantidad nada despreciable teniendo en cuenta que el máximo que puede almacenar, para evitar daños a la Sèquia Major que lo atraviesa, es de un hectómetro cúbico.
Esto ha hecho que el río Palància presente la imagen más inusual en su cuenca baja, con el agua atravesando diversas poblaciones del Camp de Morvedre que ya han sido inmortalizadas por muchos en todo tipo de fotografías.
