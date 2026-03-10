El Club Gimnasia Sagunt logra buenos resultados autonómico de aeróbica

El Club Gimnasia Sagunt ha iniciado la temporada con buenos resultados en las primeras citas del calendario autonómico de aeróbica.

En la reciente Copa Federación, disputada en Moncada, las gimnastas saguntinas firmaron una destacada actuación. El trío cadete de aeróbic coreográfico formado por Olivia, Carla y Júlia logró la segunda posición.

En categoría individual benjamín, Mishel Ostapa finalizó en quinta posición, mientras que la pareja cadete integrada por Olivia y Ainhoa concluyó en séptimo lugar. Por su parte, el trío cadete compuesto por María, Ana y Daniela obtuvo la octava posición.

Esta cita supuso la primera competición oficial de la temporada para el club, que ya continúa su preparación con la vista puesta en el Campeonato Autonómico, previsto para el 26 de abril en Burjassot.

Gimnastas participantes en 'els Jocs Esportius'. / Levante-EMV

Jocs Esportius

Recientemente, el Club Gimnasia Sagunt y el FESD San Vicente Ferrer participaron en los 44 Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, celebrados en Xàtiva, donde también se cosecharon buenos resultados.

En la categoría pareja alevín, Sara y Andrea lograron la primera posición, mientras que Leyla y Yanira subieron al podio con un tercer puesto. En trío alevín, el conjunto formado por Anna, Julia y Gala consiguió igualmente la tercera posición.

En la categoría grupo benjamín, los equipos del San Vicente Ferrer finalizaron en segunda y cuarta posición. Asimismo, participaron Enzo Nicolau, en individual benjamín, y Anastasia Novak, en individual alevín.

La jornada también contó con actuaciones de exhibición, entre ellas la del grupo prebenjamín integrado por Laia, Marina, Dalia, Emma y Claudia, además de tres grupos del San Vicente Ferrer.

La próxima competición tendrá lugar en mayo, momento en el que se realizará la entrega de medallas, que se decidirá con la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas competiciones.