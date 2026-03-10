Diez años lucha por la igualdad en el Camp de Morvedre

Una década de lucha por la igualdad en Sagunt y comarca. Esto es lo que celebra estos días la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre: Diez años desde que comenzó a organizarse para dar respuesta a la desigualdad y la violencia machista.

Su historia arrancó de manera informal, en un grupo de WhatsApp llamado Femibus, que unía a un grupo de mujeres decididas a participar juntas en la Marcha Estatal contra la Violencia Machista de Madrid en noviembre de 2015. «Ese viaje marcó el inicio de un movimiento que, con los años, se ha consolidado como un referente local de movilización social y defensa de derechos», apuntan desde la entidad al mirar atrás.

El germen de la Coordinadora surgió, según explican, «de la necesidad de construir alternativas ante la reducción de espacios feministas en Sagunto». El 29 de diciembre de 2016, un grupo de mujeres convocó una reunión en el Triángulo Umbral del Port de Sagunt para organizarse de manera colectiva. Allí se discutieron ideas sobre autodefensa feminista, huelga de mujeres, observatorios locales y redes de apoyo, dando forma a un colectivo inclusivo, intergeneracional y abierto a la participación de cualquier persona interesada.

A partir de ahí, la Coordinadora ha crecido «como un movimiento que combina la protesta con la construcción de nuevas narrativas feministas, vinculando la igualdad de género con otros ámbitos de la vida, desde la sostenibilidad y el medio ambiente hasta la cultura y la educación», apuntan desde el colectivo.

Una década de la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre / Daniel Tortajada

Movilización constante: del 8M al 25N

La Coordinadora no ha dudado en situar en el centro de la vida pública comarcal las grandes fechas del calendario feminista. Cada 8 de marzo organiza la manifestación del Día Internacional de las Mujeres y cada 25 de noviembre convoca actos para la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Más allá de estas fechas, el colectivo «ha respondido ante situaciones concretas de dolor comunitario, como los asesinatos machistas ocurridos en la comarca y se ha movilizado para reclamar justicia y políticas efectivas de prevención».

El activismo del colectivo no se limita a la protesta porque considera que la cultura «también es un vehículo de transformación social». Por ello, durante cuatro años ha organizado el Festival Subversives, un encuentro con actividades como talleres de autodefensa, charlas sobre sexualidad y feminismo o danza, así como actuaciones musicales y de comedia feminista.

En la actualidad, organiza un club de lectura feminista que se celebra de forma mensual y que lleva casi un año funcionando. En cada encuentro, se leen y comentan libros que abordan el feminismo y su relación con otras cuestiones sociales, como LGTBIQ+, violencias, cuidados o migraciones.

Defensa de derechos

La Coordinadora también ha mantenido una postura crítica frente a discursos políticos que consideran amenazan derechos ya conquistados. En 2023, se movilizó en València con el lema 'Davant l’extrema dreta, no callem', para denunciar el avance de partidos de extrema derecha en las instituciones y defender la necesidad de políticas públicas que garanticen igualdad y derechos humanos. También se pronunció contra lo que vio un «trato despectivo» del comisionado contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño, en una sesión informativa que tuvo lugar en el Port de Sagunt.

El colectivo también ha exigido a las instituciones locales que mejoren los servicios públicos de atención integral a las personas afectadas por violencias machistas e incluyan la perspectiva de género en todas las políticas municipales. Asimismo, reclama acciones preventivas que ataquen la raíz de las desigualdades estructurales.

Tras una década de actividad, sigue siendo un espacio activo y diverso, en el que confluyen mujeres de distintas generaciones, experiencias y trayectorias. «Su historia demuestra que la organización comunitaria y la construcción de redes son claves para que la igualdad de género siga estando en el centro de la agenda política y social de la comarca», dicen.

Diez años después, sus componentes afirman que "el reto continúa: consolidar el movimiento más allá de las grandes fechas, transformar las movilizaciones en cambios estructurales y garantizar que la igualdad pase de ser ideal a una realidad cotidiana para todas las personas de la comarca".