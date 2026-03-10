Un libro recoge por primera vez la tradición del bordado en oro en la Semana Santa saguntina

El estudioso local Társilo Caruana presentará este miércoles, 11 de marzo, su nuevo libro procedente de una rigurosa investigación que abarca más de medio siglo de la historia de los cinturones que lucen las diferentes mayoralías de la cofradía de la Puríssima Sang de Jesucrist, es decir, la encargada de organizar la Semana Santa saguntina desde hace más de 500 años. Bajo el título 'Historia bordada de nuestra Semana Santa', el trabajo es un recorrido histórico por el proceso creativo y artístico de la creación de estos distintivos perennes que acompañan a los mayorales y clavarios de por vida.

Este libro nace a partir de una iniciativa de la Mayoralía de 2026 que se puso en contacto con Caruana para que aportara su conocimiento sobre una cuestión, como la del bordado de los cinturones, que está muy poco documentada. De hecho, el bordado en oro de los cinturones de terciopelo negro que lucen las mayoralías es la señal permanente que distingue a cada mayoralía, que es le grupo encargado de realizar los actos de la Semana Santa en Sagunt cada año.

Tal y como comenta Társilo, en el ámbito de la Semana Santa saguntina, la elección del cinturón bordado es uno de los momentos más importantes para quienes forman una futura mayoralía. De hecho, «los grupos de cofrades suelen comenzar a buscar al artesano que realizará la pieza hasta cinco años antes de su celebración, con el objetivo de crear un cinturón único que los identifique y que luzcan con orgullo».

Társilo Caruana. / Daniel Tortajada

A partir de esta inquietud comenzó un trabajo de investigación que ha permitido reunir y documentar todos los cinturones realizados entre 1954 y 2026. «La tarea no fue sencilla, afirma, ya que apenas existía información previa sobre este patrimonio artesanal». «Sin embargo, gracias a la constancia del investigador y a la colaboración de diferentes personas vinculadas a la tradición cofrade, el proyecto ha logrado recopilar un importante archivo documental y gráfico».

Aportaciones

Entre las colaboraciones destaca la de la bordadora saguntina María José Ferrer Casares, especialista en bordado en oro, así como las aportaciones del actual clavario Gonzalo Escrig y de Juan Calza, mayoral del año 1979.

El libro incluye fotografías de los elementos utilizados en el bordado en oro y un amplio repertorio visual con todos los cinturones realizados desde 1954 hasta la actualidad, ofreciendo así un recorrido por más de siete décadas de historia y tradición.

La presentación incluirá un coloquio con expertos en bordado en oro sobre terciopelo negro, en el que se abordará la evolución de esta técnica artesanal y su valor dentro del patrimonio cultural de la Semana Santa saguntina.

El acto tendrá lugar en la Casa Capellà Pallarés de la Fundación Bancaja en Sagunt y comenzará a las 19 horas.