El malestar por la gestión de las colinas felinas se deja sentir en Sagunt

Distintos colectivos que velan por el bienestar animal asistieron al último pleno ordinario de Sagunt para protestar por la "mala gestión" que, a su juicio, el ayuntamiento estaba realizando en torno a las colonias felinas e incluso acusaron al concejal del área, Javier Timón, de "incumplimiento" tanto de la ley autonómica como de la estatal, además de "maltrato". "Si a un animal se le quita sus derechos, eso es maltrato. Y sus derechos son; medicación, alimentación, refugio, auxilio y protección", cuestionando que todas estas atenciones estuvieran cubiertas por parte de la administración local. "La ley no es una sugerencia, es una obligación a llevar a cabo una gestión ética de las colonias felinas". "No hacer esto es condenar al gato a muerte", dijeron.

En la sesión, en la que se dejó constancia de que había representación de las entidades y ONG Colonias Felinas, SOS animal, el Refugio de Tula y la Coordinadora animalista de València, se pusieron encima de la mesa numerosas reivindicaciones por parte de estas, además de trasladar el malestar al gobierno local, por su gestión en materia de protección animal.

Personas en el pleno con carteles de protesta. / LEVANTE-EMV

Reivindicaciones

Entre las más repetidas la necesidad de cumplimiento del programa CER (captura, esterilización y retorno), método que se recoge por ley. Todas las presentes coincidieron en la necesidad de una esterilización 365 días al año y no para unos meses, "eso no lo recoge la ley", protestaron. A este respeto, expusieron que en 2024 se esterilizaron 134 gatos y gatas y en 2025, 176, "una actuación deficiente para un municipio tan grande". "Si se esterilizara el 100%, el gasto disminuiría y también los problemas", insistieron.

En cuanto a la gestión actual de colonias felinas por parte del ayuntamiento, la tildaron de "desastre", al señalar que "a día de hoy, no hay ningún gato con chip, pese a que ley lo exija". "Tampoco existe colonia con caseta-comedor y las que hay, las hacemos nosotros, mientras las destruyen los malos vecinos". A esto se suma, "la falta de inversión local en alimentos", lamentaban.

Otra de las reivindicaciones que se llevó al pleno es la urgencia de una clínica veterinaria 24 horas, los 365 días. "Si un gato se pone enfermo, no puede esperar al lunes", afirmaban.

Promesas incumplidas

También recordaron tanto al alcalde como a Timón las "promesas incumplidas", haciendo referencia al refugio para gatos enfermos , heridos y recién nacidos, al que se comprometieron en los presupuestos participativos de 2024 y que no se ha ejecutado en 2025, con una asignación presupuestaria de 75.000 euros, cantidad que calificaron de "insuficiente". Las entidades allí presentes preguntaron por la situación en la que se encontraba el proyecto sobre el que "no tenemos información salvo lo que explicó Timón: que ya estaba empezando". A este respecto, el alcalde tranquilizó a los asistentes y pidió disculpas, reconociendo que había habido un retraso en este tema y adelantó que "en pocas semanas habrá buenas noticias".

Por último, recordaron que hacía más de cuatro años que no se habían reunido con la administración local y que el consejo de bienestar animal llevaba sin celebrarse más de tres años, como denunció el Portavoz de IP, Manuel González, tras la reunión que mantuvo con las ONG a la que acudieron políticos de distintos partidos.

Finalmente, el alcalde, Darío Moreno, emplazó a todas las organizaciones a una reunión para trabajar sobre el tema.