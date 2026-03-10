La megadraga llega al fin a Sagunt para regenerar las playas con arena de Cullera
La draga 'Bonny River' iniciará el vertido con nueve días de retraso debido a problemas técnicos y meteorológicos
La esperada megadraga que hará posible la regeneración de las playas de Sagunt y Canet d' En Berenguer con el vertido de más de 1,217 millones de metros cúbicos de arena del fondo submarino de Cullera ha llegado al fin a la costa del Camp de Morvedre.
Con sus más de 158 metros de eslora y 30 metros de manga, la 'Bonny River' ha llegado con 9 días de retraso respecto a las previsiones iniciales anunciadas desde Costas a autoridades y vecinos de Sagunt por cuestiones fundamentalmente técnicas pues tuvo que hacer una parada en un puerto de Algeciras para realizar labores de mantenimiento después de su estancia en el continente africano y luego tuvo que lidiar con algunos imprevistos.
De hecho, el fuerte viento al sur de España también impidió sacar la draga de dique seco, una vez finalizados los trabajos de puesta a punto, si bien se descarta que todo esto demore el calendario general de las obras.
Tras llegar a primera hora de esta mañana a la zona de Cullera donde debía extraer la arena, pasadas las 13 horas ha empezado a verse por Canet y a continuación, por el litoral norte saguntino.
Después de semanas de preparativos en la costa de Sagunt, de entrada, se contaba con que la draga pueda empezar los trabajos de vertido de arena en cuanto llegase a la playa de la Malvarrosa de Corinto.
