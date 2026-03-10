Reactivan el proyecto de macroplanta fotovoltaica de 2,1 kilómetros cuadrados a la que ya se opuso Sagunt

Más de 2 kilómetros cuadrados entre los términos municipales de Sagunt y Alfara de la Baronia, divididos en tres proyectos, con una capacidad de generación superior a los 160 megavatios (MW). Esas son las principales características de la macroplanta fotovoltaica cuya tramitación ha retomado Renovalia con el plan de participación pública. Después de que la propuesta bautizada con el nombre de Morvedre 6, 7 y 8 no fructificara, la compañía, a través de sus filiales Renovalia Sorrento, Renovalia Urbino y Renovalia Melfi, ha iniciado los trámites para que en esta ocasión se haga realidad.

Aquel proyecto original, que se encontró con la oposición, entre otros, del Ayuntamiento de Sagunt, es similar al que se ha lanzado ahora, según confirman desde la empresa a preguntas de Levante-EMV. "Es por la misma zona -explican- aunque se ha ampliado a otros terrenos. Básicamente es igual que Morvedre 6, 7 y 8 y ya contamos con la mayoría de los terrenos comprometidos", concretamente "entre el 70 % y el 75 %".

Aval judicial

Además de los informes contrarios emitidos por diversos organismos, especialmente una de estas plantas, que también afectaba a los términos municipales de Petrés y Albalat dels Tarongers, se tumbó por vía administrativa, aunque desde Renovalia señalan que posteriormente "recibimos el aval judicial", así que han retomado su tramitación.

Pese a que la información publicada hasta el momento es limitada, los datos que se han dado a conocer en este plan de participación pública cifran la ocupación efectiva en los casi 1,8 kilómetros cuadrados, con más de 700.000 metros cuadrados ocupados por los paneles fotovoltaicos. También se detalla que la evacuación de la energía se producirá a través de líneas subterráneas hasta la subestación eléctrica transformadora (SET) Algímia. Además, se contempla el vallado perimetral de la macroplanta, así como estructuras fijas de hasta tres metros de altura.

Obligación legal

Este proceso de participación pública cumple con la obligación legal previa vinculada los estudios de impacto ambiental e integración paisajística. El cuestionario está destinado a grupos de interés públicos, como las administraciones y las distribuidoras eléctricas, y particulares, como residentes, propietarios, agricultores y vecinos de núcleos cercanos, entre los que se hacen referencia expresa a les Cases dels Mestres, Torres Torres, Sant Roc, Ton Ferrer, Montblau, Estivella, Albalat dels Tarongers, la urbanización la Caixa, Alfara, Algímia d'Alfara y Algar de Palància.

En cuanto a las preguntas que se planten destacan el conocimiento del proyecto, el interés en asistir a charlas informativas, la valoración de los recursos paisajísticos, los efectos positivos o negativos de las plantas sobre el paisaje o el grado de acuerdo general con la actuación.

Objetivos

Según la compañía, el objetivo de esta consulta es "hacer accesible la información de los proyectos y de su integración paisajística, permitir que vecinos y agentes afectados presenten observaciones, recoger la percepción ciudadana, justificar la alternativa elegida, así como aumentar la transparencia administrativa y la viabilidad social del proyecto".