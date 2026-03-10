Los socialistas reivindican el renacimiento industrial de Morvedre

Los socialistas del Camp de Morvedre han sacado músculo en una jornada dedicada a la reindustrialización y el empleo en la comarca donde la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la senadora territorial Rocío Briones han analizado las oportunidades que abre la implantación de la gigafactoría de baterías de PowerCo y el desarrollo de Parc Sagunt.

Junto el alcalde y secretario general del PSPV-PSOE del Camp de Morvedre, Darío Moreno, el encuentro les ha servido para reivindicar el renacimiento industrial del Camp de Morvedre. Primero, recordando la reactivación de Parc Sagunt a partir de 2015 con el impulso del anterior gobierno de la Generalitat presidido por el socialista Ximo Puig pues, de acuerdo con la formación, la mejora de infraestructuras, el desbloqueo de la comercialización del suelo y la coordinación institucional permitieron recuperar la credibilidad del proyecto y atraer nuevas inversiones industriales y logísticas.

Esto, según destacan, permitió iniciar una nueva etapa de crecimiento del parque hasta acercarse a su plena ocupación, la posterior ampliación con la creación de Parc Sagunt II y el anuncio en 2022 de la instalación de la gigafactoría de PowerCo.

Rebeca Torró ha reivindicado el papel que desempeñaron las administraciones socialistas en la llegada de la planta de baterías, después de haber participado en las negociaciones del proyecto primero como secretaria autonómica, luego como consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y más tarde como secretaria de Estado de Industria.

La secretaria de organización, en su intervención. / PSPV-PSOE del Camp de Morvedre

“Antes de 2015, Parc Sagunt era el reflejo de la gran ruina que nos dejó el gobierno del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, un espacio de fracaso y deuda. Que hoy sea el mejor ejemplo de la capacidad de España para atraer grandes inversiones no es casualidad, sino fruto de la visión industrial, la estrategia y la capacidad de gestión que tuvieron el Botànic y el Gobierno de España, sumados al esfuerzo colectivo de empresarios y trabajadores”, afirmó Torró durante su intervención.

La senadora Rocío Briones —quien fue directora general de Empleo y Formación de LABORA durante el Botànic— centró su ponencia en el papel de las políticas públicas de empleo y formación en los procesos de transformación industrial. Según defendió, estas políticas han sido clave para preparar a los trabajadores ante los nuevos perfiles profesionales vinculados a la industria de la movilidad eléctrica.

“En una situación como la actual, marcada por el ruido político, es necesario volver a hablar de lo que de verdad importa: de empleo, de oportunidades y de gestión pública útil. La historia reciente del Camp de Morvedre, apoyada por las políticas de empleo del Botànic, es un ejemplo de que cuando hay voluntad política se puede mejorar de verdad la vida de la gente”, señaló.

El alcalde de Sagunt, la con senadora y la secretaria general. / Daniel Tortajada

Nueva etapa de oportunidades

El acto se ha celebrado en la Nave de Efectos y Recambios que albergará en el futuro el Museo Industrial y de la Memoria Obrera de Port de Sagunt. Durante la apertura, el alcalde recordó que la memoria industrial del municipio está marcada por la reconversión de los años 80 tras el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo.

Según ha afirmado, más de cuatro décadas después la ciudad afronta una nueva etapa de oportunidades ligada a proyectos estratégicos como Parc Sagunt II y la implantación de PowerCo.

“El Puerto de Sagunto fue símbolo del esfuerzo industrial de miles de trabajadores y trabajadoras. Hoy, gracias a años de trabajo institucional por parte del Ayuntamiento y a la apuesta por la reindustrialización de los gobiernos de Ximo Puig y Pedro Sánchez, Sagunto y el Camp de Morvedre vuelven a situarse en el mapa industrial europeo”, expresó Moreno.

Una inversión estratégica para la competitividad europea

En la jornada se recordó que la gigafactoría de PowerCo supondrá una inversión cercana a los 3.000 millones de euros y ocupará unas 130 hectáreas en Parc Sagunt II. De acuerdo con lo expuesto en el encuentro, las primeras contrataciones ya han comenzado y podrían alcanzar las 500 durante este año.

Para el PSPV-PSOE, el desarrollo de Parc Sagunt y la implantación de proyectos industriales vinculados a la transición energética representan —según defendieron durante el acto— una oportunidad histórica para consolidar el Camp de Morvedre como uno de los polos industriales más relevantes del sur de Europa.