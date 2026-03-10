El uso del valenciano en las redes del Ayuntamiento de Sagunt llega al Síndic de Greuges

El uso de la lengua en los canales institucionales del Ayuntamiento de Sagunt ha llegado hasta el Síndic de Greuges. El organismo ha admitido a trámite una queja de Compromís por "vulneración de derechos lingüísticos" por parte del consistorio saguntino. Una noticia que llama la atención después del convenio firmado por el consistorio con la Academia Valenciana de la Lengua.

Ante este trámite de los valencianistas, el Síndic solicita al consistorio un informe detallado, en un plazo de 30 días, de las medidas adoptadas para garantizar el uso del valenciano en los canales institucionales digitales. “Valoramos que el Síndic atienda nuestra solicitud y esperamos que este requerimiento al equipo de gobierno liderado por el alcalde socialista Darío Moreno tenga efectos positivos en la promoción y el uso adecuado del valenciano en las redes sociales institucionales de nuestro ayuntamiento, como tendría que hacer un consistorio progresista”, argumenta Maria Josep Picó.

Firma del acuerdo con la Academia. / Ayuntamiento de Sagunt

Carencias

A esto la edil añade que “desde el grupo municipal Compromís per Sagunt hemos constatado, después de un análisis detallado de cerca de treinta perfiles oficiales en redes sociales dependientes del Ajuntament de Sagunt, una situación reiterada de carencias en el uso del valenciano en los canales institucionales digitales. Por este motivo, tomamos la decisión de formalizar una queja, dirigida al Síndic de Greuges, por posible vulneración de derechos lingüísticos”, explica Picó.

En su escrito, los valencianistas dejaban constancia que “de los perfiles de redes sociales analizados (entre otros, Policía Local, Sociedad Anónima de Gestión –SAG–, Turismo, Cultura, Promoción Económica, Igualdad y Bibliotecas), se desprende que en numerosos casos el castellano es la lengua utilizada de manera prácticamente exclusiva o predominante, mientras que el valenciano no es empleado como lengua preferente ni en condiciones de equilibrio. Únicamente los perfiles institucionales generales del Ajuntament de Sagunt y del Gabinet de Promoció del Valencià mantienen el valenciano como lengua preferente, lo cual evidencia una carencia de criterio homogéneo y de cumplimiento normativo en el resto de áreas municipales”.

Vulneración

A su queja, Compromís añadía: “Esta situación podría suponer una vulneración de lo que dispone la Ordenanza Municipal de Usos Lingüísticos del Ayuntamiento de Sagunt, la cual establece, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley Valenciana de Uso y Enseñanza del Valenciano, que el valenciano es la lengua propia del Ayuntamiento y de todas las entidades que dependen, y que el Ayuntamiento tiene que garantizar plenamente los efectos administrativos y jurídicos de su uso en las relaciones oficiales con la ciudadanía y en las relaciones institucionales”. Además, también hacen referencia a la normativa autonómica, de Uso y Enseñanza del Valenciano que “en su artículo 1 dispone la necesidad de proteger la recuperación del valenciano y garantizar el uso normal y oficial, así como en su artículo 7, que reconoce el valenciano como lengua propia también de la Administración local y de las instituciones públicas dependientes”.