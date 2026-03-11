Arranca la reivindicada regeneración de las playas de Sagunt y Canet

La reivindicada regeneración de las playas de Sagunt y Canet d' En Berenguer ha comenzado hoy con arena procedente del fondo submarino de Cullera ha llegado al fin a la costa del Camp de Morvedre.

Aprovechando la luz del día, la megadraga 'Bonny River' ha empezado a depositar los sedimentos solo un día después de que ayer llegara a la costa saguntina, como informó en primicia Levante-EMV.

Residentes en la zona que siguen de cerca el desarrollo de las obras no han dudado en hacerse eco de que al fin llegaba esa imagen esperada desde hace más de una década y reclamada especialmente en los últimos meses debido al avance de la regresión así como ante los daños provocados por la borrasca Harry.

Vista de los trabajos hoy. / Almardà Viva

Desde la Asociación Vecinal Almardà Viva han sido los primeros en dar la alerta y mostrar su "satisfacción al ver que, por fin, después de tantos años reclamándolo, estas actuaciones se están llevando a cabo", ha apuntado su presidente Carlos Sabater. "Queremos destacar que la draga haya podido llegar lo antes posible y de forma segura, lo que está permitiendo que los trabajos avancen a buen ritmo", afirma.

Sobre las 10,30 horas de esta mañana, según explicaba, se estaba impulsando arena en la zona norte de Corinto, junto al límite sur de la playa de Malvarrosa, "en el entorno de la Gola de Quartell, desde donde se irá desplazando progresivamente hacia el norte".

Estos trabajos tampoco han pasado inadvertidos a la veterana asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa, que también sigue de cerca estas tareas que lleva décadas demandando. "Estamos muy contentos de que al fin llegue la arena después de tantos años de reivindicaciones", decía con evidente alegría su presidenta, Amparo Peris. "Esperemos que tengan razón los técnicos del Ministerio y, con el tiempo, aunque después de acabar el vertido haya un retorno de la línea de costa, luego se estabilice. Pero vamos a seguir reclamando elementos de retención. Los que quieran. Pero queremos ser iguales que otras playas, es decir, conseguir esta regeneración pero también sistemas que nos garanticen su protección y durabilidad", decía.

Almardà Viva

"Vigilantes"

Las dos asociaciones, en cualquier caso, mostraban su voluntad de seguir de cerca la evolución de las obras, "vigilando" que todo se ejecute según lo previsto en el proyecto y explicado por responsables de Costas. "De lo contrario, seguiremos reivindicando", avisaba Peris resaltando su confianza en que se cumplen los plazos anunciados y, por tanto, la regeneración se acabe a finales de junio, es decir, en el plazo límite para asegurar la financiación europea del proyecto. "Esperamos que este verano podamos disfrutar ya de unas magníficas playas como las que teníamos hace años", añadía.

Otra de las preocupaciones vecinales es verificar el destino de las gravas que se están cribando al sur de la playa de Almardà y el norte de la Canet. "Estamos pendientes de su traslado pues, según lo previsto, deberán colocarse en la zona norte de Sagunto", recordaba el presidente de Almardà Viva.

Trabajo las 24 horas del día

Desde esta última asociación también han querido felicitar "a todos los trabajadores que están participando en estas tareas, ya que el trabajo se está realizando de forma continua, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Ese esfuerzo demuestra la importancia que tiene esta actuación para nuestras playas", añadía Sabater.