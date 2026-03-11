Aterriza en Sagunt una constructora en la que se confía para "dar un empujón" a la oferta de viviendas

Una unión temporal de empresas (UTE) que se dedica a la construcción industrializada y en la que se confía desde el ayuntamiento para «dar un empujón» a la oferta de viviendas. Esto es lo que se esconde detrás de 2MC Investments, una sociedad limitada de servicios financieros, según la información que recoge el registro mercantil, con sede en las inmediaciones de la plaza Rodrigo del Port de Sagunt y que ha sido la única que ha presentado oferta en el procedimiento convocado por el consistorio para la venta de una parcela en el polígono Sepes, según confirman fuentes municipales.

Otras informaciones oficiales de este licitador son que su constitución se remonta a febrero de 2023, con el nombre de Patrimonial Cuadrado Domínguez y María Ángeles Domínguez como administradora, aunque apenas unos meses después cambió a su actual denominación y también modificó su órgano de gestión, que pasó a manos de José Vicente Marín y Alejandro Marín como administradores solidarios.

Cambio de sede

Desde el ayuntamiento precisan que detrás de 2MC Investments hay dos empresas, cuya actividad se centra en proporcionar soluciones residenciales de tipo modular. Una de ellas, especializada en las habitaciones, está más consolidada, según explican desde el gobierno municipal, mientras que la otra, más pequeña, tiene su actual sede en Riba-roja y «le está yendo muy bien, de ahí su intención de venirse a Sagunto».

Pese a ser la única en interesarse por el procedimiento de enajenación de este solar, desde el Ayuntamiento de Sagunt adelantan que el procedimiento de adjudicación todavía tardará unos meses, porque la subasta «no se hace por precio, sino por proyecto». En este sentido, el gobierno local se muestra esperanzado en que el aterrizaje de esta UTE «de un empujón a la oferta de vivienda en el municipio y facilite la subasta de solares donde ahora mismo no les salen los números a los constructores».

Oferta millonaria

Por el momento, la inversión inicial ascendería a casi 3,4 millones de euros, que es la oferta que presentó para la adquisición de esta parcela industrial de casi 28.000 metros cuadrados, de los que casi 9.800 metros cuadrados están reservados para una zona verde. Este solar es donde el consistorio planeó hace una década la construcción del nuevo centro de operaciones de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG).

Zona verde

Cedidos de forma gratuita al ayuntamiento en 1990 por parte de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), estos terrenos estaban considerados en el plan especial del polígono como zona verde, aunque en ningún momento se le dio ese uso, según recogía el informe municipal que acompañaba a la subasta de la parcela. De hecho, el solar llegó a ser utilizado en precario como explanada de subastas para maquinaria agrícola y más recientemente fue la propia SAG la que la usó para el tratamiento vegetal de los restos de poda.