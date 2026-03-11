Cuestionan la alimentación que se ofrece a los deportistas de Sagunt
El PP reclama la instalación progresiva de máquinas expendedoras que sustituyan a las actuales por considerarlas «poco saludables»
El PP de Sagunt aboga por la instalación de máquinas de comidas y bebidas saludables en las instalaciones deportivas. La propuesta busca fomentar buenos hábitos entre los usuarios de polideportivos, gimnasios y centros de actividad física, tras constatar que muchas de las máquinas ofrecen productos poco saludables, como snacks ultraprocesados y bebidas azucaradas.
El portavoz municipal, Ximo Catalán, señala que «el deporte y la alimentación equilibrada son pilares fundamentales para la salud. No tiene sentido que en nuestras instalaciones deportivas se vendan productos poco saludables. Queremos que los ciudadanos tengan acceso a opciones nutritivas que acompañen su práctica deportiva».
Sorprendente
Su compañero Antonino Muñoz considera «sorprendente que en lugares destinados a la actividad física se promocionen productos que van en contra de un estilo de vida saludable. Con esta iniciativa damos un paso más para cuidar la salud de nuestros vecinos y vecinas y fomentar hábitos responsables desde la infancia hasta la edad adulta».
La propuesta contempla la instalación progresiva de máquinas que ofrezcan productos como frutas frescas y deshidratadas, frutos secos y semillas, snacks bajos en azúcar y grasas saturadas, yogures y productos lácteos bajos en grasa y bebidas sin azúcares añadidos y agua mineral.
Concienciación
Además, el PP plantea que la instalación de estas máquinas se acompañe de campañas de concienciación sobre la importancia de una alimentación saludable.
