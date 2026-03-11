Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuestionan la alimentación que se ofrece a los deportistas de Sagunt

El PP reclama la instalación progresiva de máquinas expendedoras que sustituyan a las actuales por considerarlas «poco saludables»

Campaña de alimentación saludable por el Día de la Alimentación.

M. Á. Montesinos

Rafa Herrero

Rafa Herrero

Sagunt

El PP de Sagunt aboga por la instalación de máquinas de comidas y bebidas saludables en las instalaciones deportivas. La propuesta busca fomentar buenos hábitos entre los usuarios de polideportivos, gimnasios y centros de actividad física, tras constatar que muchas de las máquinas ofrecen productos poco saludables, como snacks ultraprocesados y bebidas azucaradas.

Parte del grupo municipal del PP en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

El portavoz municipal, Ximo Catalán, señala que «el deporte y la alimentación equilibrada son pilares fundamentales para la salud. No tiene sentido que en nuestras instalaciones deportivas se vendan productos poco saludables. Queremos que los ciudadanos tengan acceso a opciones nutritivas que acompañen su práctica deportiva».

Sorprendente

Su compañero Antonino Muñoz considera «sorprendente que en lugares destinados a la actividad física se promocionen productos que van en contra de un estilo de vida saludable. Con esta iniciativa damos un paso más para cuidar la salud de nuestros vecinos y vecinas y fomentar hábitos responsables desde la infancia hasta la edad adulta».

La propuesta contempla la instalación progresiva de máquinas que ofrezcan productos como frutas frescas y deshidratadas, frutos secos y semillas, snacks bajos en azúcar y grasas saturadas, yogures y productos lácteos bajos en grasa y bebidas sin azúcares añadidos y agua mineral.

Concienciación

Además, el PP plantea que la instalación de estas máquinas se acompañe de campañas de concienciación sobre la importancia de una alimentación saludable.

