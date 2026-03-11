La Generalitat desvela en Sagunt a más de cien afectados su plan para las fotovoltaicas de la gigafactoría

La Generalitat Valenciana sigue adelante con sus planes para impulsar la planta fotovoltaica que alimentará la gigafactoría de Volkswagen en el suelo agrícola de la partida saguntina de Montíber, por mucho que la Plataforma en Defensa del Territori insista en demandar que ésta se haga en suelo portuario y en la necesidad de preservar esta zona formada en su mayoría por campos citrícolas en producción.

Más de cien propietarios de campos afectados por el proyecto han recibido este martes información de primera mano de la hoja de ruta de la Generalitat Valenciana para la obtención del suelo.

En una reunión celebrada en el Consell Agrari de Sagunt, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, acompañado del alcalde, Darío Moreno, detalló las condiciones previstas para la adquisición de los terrenos y las diferentes fases del proceso.

Vista de terrenos de Montíber donde están previstas las plantas fotovoltaicas. / Tortajada

El interés y la expectación generada hizo que las más de 120 plazas de la sala se completaran, como han explicado desde la Generalitat.

Aunque en un principio se barajó que la Generalitat expropiaría los terrenos, finalmente, se ha optado por otra opción. Como ha asegurado el conseller, “la estrategia se basará en acuerdos individualizados con los propietarios, descartando por el momento la vía de la expropiación”. En este sentido, “el precio de compra se fijará teniendo en cuenta las características y singularidades de cada parcela, con base a criterios objetivos previamente determinados”.

Desde el gobierno autonómico se descartan dar cifras y solo apuntan que la valoración propuesta es "considerada interesante para los propietarios y les permitiría seguir explotando sus parcelas mientras no se haya iniciado la instalación fotovoltaica".ç

En cinco años

La adquisición efectiva se producirá dentro de cinco años, por lo que el importe acordado se actualizará conforme al IPC acumulado durante ese periodo. Mientras tanto, los propietarios percibirán una renta anual que se fijará tomando como referencia los precios de mercado. Además, durante esos cinco años podrán continuar explotando sus fincas, mientras no se inicien los trabajos de la instalación fotovoltaica.

Asimismo, el vicepresidente ha señalado que “con el objetivo de facilitar la continuidad de la actividad en otra ubicación, se abonará una prima adicional en el momento de la firma del contrato”.

Según ha destacado José Díez, este planteamiento “tiene en cuenta las inquietudes de los propietarios, facilita la transición de las actividades actuales y busca garantizar el valor del suelo y de las explotaciones existentes”. Todo ello -ha añadido- “mediante acuerdos que permitan evitar otros mecanismos de obtención de suelo que suelen derivar en litigios y en la prolongación de los plazos”.

Esta planta fotovoltaica, como recuerdan desde la Generalitat, forma parte del Proyecto Territorial Estratégico vinculado al desarrollo de la gigafactoría de PowerCo. La instalación ocupará más de 250 hectáreas y está diseñada para generar alrededor del 30 % de la energía necesaria para el funcionamiento de la planta, lo que permitirá evitar la emisión de unas 200.000 toneladas de CO₂ a la atmósfera cada año.