Nueva renuncia de un concejal de Iniciativa Porteña en Sagunt

El grupo municipal de Iniciativa Porteña en Sagunt ha vivido una nueva renuncia de un concejal. Se trata de la segunda vez que un edil de la formación deja el acta en este mandato, después de que Lidia Sánchez diera ese paso a finales de 2024 y propiciara la entrada de una persona más joven, el actual portavoz, Eduardo Márquez.

Ahora es Juan Antonio Guillén Juliá quien decide dejar el cargo "por motivos personales" pero también por otra razón que, según asegura, es la "más importante y decisiva": "La necesidad de renovación en IP de cara a las próximas elecciones para las que queda poco más de un año", como han explicado desde la formación en un comunicado, aunque sin precisar ya quién será su sustituto.

Esta renuncia se comunicó este martes durante la asamblea ordinaria que realizó la asociación vecinal en el Centro Cívico del Port de Sagunt.

Después de 11 años en el ayuntamiento, Juan Guillén apunta: “Creo necesario seguir con el proceso de renovación ya iniciado para que aparezcan con tiempo suficiente nuevos perfiles, nuevas caras y también nuevas formas de hacer. Mi continuidad como concejal hacía difícil visualizar ese compromiso de renovación, ya que la exposición pública del cargo es grande y el ciudadano difícilmente entendería esa renovación si seguía asociando el nombre de IP a perfiles como el mío, con una dilatada trayectoria en el ayuntamiento".

Juan Guillén. / Daniel Tortajada

"Orgullo y honor"

El edil también ha tenido palabras de agradecimiento. "Quiero deciros de corazón que para mí ha sido un orgullo y un honor haber representado y defendido durante todos estos años nuestros ideales y a nuestra gente. Y sobre todo haberlo hecho sintiendo siempre el apoyo, el cariño y la confianza de toda la familia de Iniciativa Porteña".

A esto ha añadido: "seguiré estando a disposición de IP siempre que se me necesite. Y, por supuesto, seguiré luchando desde otros foros y otras trincheras por aquello que nos une, la segregación de El Puerto como objetivo final.”

Continuidad en la directiva

El presidente de IP, Mario Cereceda, insistía en que “aunque deje su cargo como concejal seguirá con nosotros en la Junta Directiva de Iniciativa Porteña trabajando y aportando ideas y propuestas como lleva haciendo desde hace más de 15 años”.

Cereceda también ha querido poner en valor su trabajo. “Desde la comunidad de IP le agradecemos toda la gran labor que ha hecho durante estos años de concejal, siendo uno de los pilares fundamentales en el grupo político y llevando la bandera de El Puerto y de la segregación con fuerza y orgullo”