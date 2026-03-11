Primeras voces contra el reformulado proyecto de plantas fotovoltaicas en Sagunt

La Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre ha vuelto a alzar la voz por lo que consideran «proyectos especulativos» de plantas fotovoltaicas. Se refieren así a la iniciativa impulsada otra vez por Renovalia para la ocupación de parcelas que se extienden por más de 2,1 kilómetros entre Sagunt y Alfara de la Baronia para la instalación de placas solares con una capacidad de producción de 160 megavatios.

Terrenos donde está proyectada la macroplanta fotovoltaica. / Daniel Tortajada

Aunque reconocen que se trata de un trámite previa, no esconden que «estamos preocupados porque las formas de proceder son parecidas», en referencia a Morvedre 6, 7 y 8, que fue el embrión del actual proyecto.

Deficiencias

Concretamente sobre el proceso abierto de participación pública, desde el colectivo lamentan que la información «es muy deficiente, ya que no concretan ni donde se va a construir». Creen que estas carencias son «premeditadas» para que la encuesta que lleva aparejada se responda «sin saber los solares que se incluyen en el proyecto y las afecciones que suponen».

Sobre el proyecto original recuerdan que «ya denunciamos que se aprobara la declaración de impacto ambiental sin que se incluyera en la documentación las líneas de evacuación, de las que solo se hacía referencia que se extendían por 10 kilómetros y serían soterradas, pero no se definía el trazado, pese a que la zona está considerada de vigilancia arqueológica».

Noticias relacionadas

Desde la plataforma se insiste además en que, a nivel autonómico, «no se han ejecutado las garantías económicas que se constituyeron» para varios proyectos de este tipo.